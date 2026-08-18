女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁 女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，昨天受訪指出趙被關以後「整個思想就是很仇恨我們家」，她說趙個性大變，是在出獄後、許芊芊結婚那時，並稱「可能覺得被兵變」；今天再指出帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。

影片來源：聯合新聞網

鏡周刊今天報導，趙建銘的女大生女友是台南應用科技大學學生，陳幸妤證實「聽到的是這間學校沒錯」，但是否越南籍，因為她沒見過，所以不知道。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，準備前往診所，面對記者詢問「之前不是有寫說什麼有50肩，要去打 PRP，是不是 PRP 是許芊芊在打，所以趙醫師不讓你打」，陳幸妤說，「我去過一次，從門口到裡面，我好像踏錯別人的地盤啊，我那次去了感受很不好我就走了。」

陳幸妤說，當時沒有一個人跟我打招呼，「那次是我爸說想去看診，然後我就帶我爸去，我們進去就從櫃台到裡面就一路被冷落，都沒人理我們；然後因為他病人又很多，我們兩個就傻傻站在那裡，也沒位置坐，也不知道要幹嘛，那時候進去我就只看到櫃台，後來有看那個跟診的。」

記者再詢問「會不會趙醫師故意不讓你們（陳幸妤跟許芊芊）見面？」陳幸妤說，「她們戴口罩我實在認不出來誰是誰，那時候裡面的護士我都不認識，因為都是趙建銘自己找的，他診所所有活動都不讓我去，但他以前不會這樣。」

陳幸妤指出，趙建銘以前新樓請護士吃飯，或是新樓員工旅遊啊、什麼春酒尾牙，都是小孩老婆一起去；自從新診所之後就很神秘，她一開始還問趙「啊尾牙，我診所也尾牙，要不要一起辦？」趙就不吭聲，後來才發現他們已經吃完了。

陳幸妤昨天說「他關完，我跟他說，我們以後能不能常常出國？然後我很想要去冰島，三個小孩大了，全家五個人從來沒有一起出國過，因為他在我小兒子還沒出生就被關，之後就限制出境。我的心願就是全家一起開開心心出國，那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人，他已經質變了，我卻不知道。」

陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)