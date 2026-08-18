我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普突然討好金正恩 WSJ社論：難怪亞洲會疑美

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理

中海警船侵東沙限制水域稱「中國台灣」 台監控對峙中

記者李奕昕／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國海警船「3303」、「3107」今上午航入台灣東沙限制水域，海巡署雲林艦前往...
中國海警船「3303」、「3107」今上午航入台灣東沙限制水域，海巡署雲林艦前往驅離。(圖／台海巡署提供)

中國海警船「3303」、「3107」今上午航入台灣東沙限制水域，廣播稱「中國台灣」，海巡署雲林艦前往驅離，目前仍在監控對峙。台海巡署表示，對中方利用漢光演習剛結束，假執法侵擾，予以最嚴厲譴責。

影片來源：聯合新聞網

台海巡署東南沙分署東沙指揮部台灣時間今上午7時許，偵獲中國海警船3303、3107位於台灣東沙限制水域外，依航向研判具侵入台限制水域意圖，立即調派雲林艦攔截，並增派台南艦支援；上午8時42分，海警船3303、3107航入東沙限制水域，雲林艦併航監控，以中、英文廣播驅離，目前仍持續監控對峙。

台海巡署表示，今年已於東沙限制水域驅離中國海警船5船11航次，這次中方利用漢光演習甫結束之際，派遣2艘海警船侵擾東沙限制水域，本質等同在台灣東部海域「假執法、真擴權」的侵擾行為，嚴重破壞區域和平穩定。

台海巡署指出，雲林艦在廣播驅離過程，海警船3303惡意宣稱「中國台灣海巡署雲林艦」等悖離現實的錯假訊息，海巡署對中方此類政治操弄予以最嚴厲譴責。

台海巡署表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙海域執法，中國放任海警船侵擾東沙水域，企圖營造「管轄權」假象，已淪為破壞印太地區和平穩定的麻煩製造者；國家主權不容挑釁，海巡署有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權與海域安全。

中國海警船「3303」、「3107」今上午航入台灣東沙限制水域，海巡署雲林艦前往...
中國海警船「3303」、「3107」今上午航入台灣東沙限制水域，海巡署雲林艦前往驅離。(圖／台海巡署提供)

精華 FAQ

  • 依內文所述，進入東沙限制水域的為中國海警船3303與3107，且在上午8時42分航入後，海巡署立即以艦艇併航監控並持續驅離。

  • 海巡署東南沙分署先調派雲林艦攔截，並增派台南艦支援，之後由雲林艦併航監控，透過中、英文廣播驅離對方船艦。

  • 海巡署認為，中方趁漢光演習剛結束派船侵擾，是「假執法、真擴權」的政治操弄，嚴重破壞區域和平，並強調將採取必要手段捍衛主權。

上一則

「除中國戶籍10年」才能在台參政 國民黨1人要限期改選

下一則

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

延伸閱讀

漢光演習期間闖金門 中國海警4船侵擾 海巡驅離逾2小時

漢光演習期間闖金門 中國海警4船侵擾 海巡驅離逾2小時
中方借颱風稱對台灣海峽交管 海巡署：嚴厲譴責

中方借颱風稱對台灣海峽交管 海巡署：嚴厲譴責
專家之眼／南海黃岩島的「紙上領海基線」?

專家之眼／南海黃岩島的「紙上領海基線」?
共軍、印尼海軍共同演練 國務院：別放大北京破壞穩定論述

共軍、印尼海軍共同演練 國務院：別放大北京破壞穩定論述

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡