「除中國戶籍10年」才能在台參政 國民黨1人要限期改選

台灣內政部長劉世芳。(記者許正宏／攝影)

中國籍人民在台參政權日前引發爭議，台內政部昨指依照陸委會令，兩岸人民關係條例規定設有戶籍滿10年才能參政，是從移民署完成繳附喪失中國戶籍證明開始計算，現有包含國民黨 在內4個政黨、共5人與規定不符要限期改選，如未屆期未完成改選，將依法撤銷該等人員備案。

台內政部補充，新華勞動黨負責人及選任人員各1人；國民黨、中華民族致公黨及經濟黨選任人員各1人，繳附喪失原籍證明未滿10年或未繳附，內政部將函知上述政黨，依其章程規定，在公文到後3個月內完成遞補或補選，如屆期未完成，將依法撤銷該等人員備查。

另外，台內政部今在「政黨資訊網」公開各政黨申報2025年度財務書表，應申報的74個政黨中，共72個政黨完成申報，僅更生黨未依限申報，台灣國民黨經限期補正後內容仍不符規定，內政部將提報政黨審議會審議裁罰事宜。

台內政部說明，依據政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，期限內申報補正，如有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於網路。未申報者，依法可處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未完成補正者，可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。