台採購F-16C/D新機 預定本周自美跨洋飛返台東志航基地
外傳台灣對美採購兩架F-16C/D Block 70戰機，已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台灣台東志航空軍基地。這項交機任務尚在保密中。空軍不證實。
空軍1997年執行二代戰機換裝，首架返國的F-16A/B戰機由空軍種子教官郝光明飛行，4月4日自美國德州沃斯堡起飛，歷經11天，19次空中加油，降落在空軍四聯隊嘉義基地。
F-16A/B型油箱沒有適型油箱設計，必須密集空中加油。F-16C/D Block 70新機是否因配備適型油箱，可減少空中加油次數，向國內展示新構型，受到矚目。
台國防部今天發布解放軍機動態，中國殲-10、殲-11、殲-16、空警-500等各型戰機計18架次出海，13架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域。
據悉，這次交運新機由美方主導，預定本周擇日自美國本土起飛，兩架新機抵達台東志航基地的確切時間仍在保密。
66架F-16C/D Block 70 戰機進駐台東，空軍編列約新台幣37.29億元(約1.17億美元)預算，在志航基地新建24座抗炸機堡及9棟整補存放庫大樓，預計2028年完工。
依內文說法，2架F-16C/D Block 70已在美國完成飛行前準備，預定本周擇日自美國本土起飛，飛返台灣台東志航空軍基地，但確切時間仍列為保密。 內文指出，這次交運新機由美方主導，且起飛與抵達時間都未公開，因此具備高度保密性；此外，新構型是否能以適型油箱減少空中加油，也引發關注。 空軍已編列約新台幣37.29億元，在志航基地新建24座抗炸機堡與9棟整補存放庫大樓，預計2028年完工，以支援66架F-16C/D Block 70進駐。
精華 FAQ
依內文說法，2架F-16C/D Block 70已在美國完成飛行前準備，預定本周擇日自美國本土起飛，飛返台灣台東志航空軍基地，但確切時間仍列為保密。
內文指出，這次交運新機由美方主導，且起飛與抵達時間都未公開，因此具備高度保密性；此外，新構型是否能以適型油箱減少空中加油，也引發關注。
空軍已編列約新台幣37.29億元，在志航基地新建24座抗炸機堡與9棟整補存放庫大樓，預計2028年完工，以支援66架F-16C/D Block 70進駐。
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