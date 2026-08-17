我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「密封檔案袋」被外婆拆了 湖南畢業生崩潰 網同情

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美照辦 否則升級戰事

陸入出境新規9月上路 陸委會示警：科技業赴陸風險高

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會主委邱垂正指出，大陸出入境新規實施後，科技業、半導體業從業人員可能成為遭恣...
陸委會主委邱垂正指出，大陸出入境新規實施後，科技業、半導體業從業人員可能成為遭恣意執法的高風險族群。圖為北京首都國際機場三號航站樓的邊檢站。新華社

中國大陸將於9月15日實施《國務院關於出境入境管理的規定》，陸委會主委邱垂正今（17）日示警，新規內容模糊、具高度任意性，恐大幅增加國人赴陸人身安全風險，尤其在陸台商、台企幹部，以及科技業、半導體業從業人員，都可能成為遭恣意執法的高風險族群；副主委沈有忠也表示，政府將持續強化預警及應處機制，落實風險管理。

陸委會17日下午發布新聞參考資料表示，邱垂正與沈有忠當天出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的「中共入出境新規對兩岸交流的影響」座談會，針對中共將於9月15日實施的《國務院關於出境入境管理的規定》進行研討。

邱垂正表示，中共官方雖宣稱「入出境新規」旨在「維護國家主權與安全」，但本質上是將中共嚴格的邊境管制「明文化」，試圖營造依法治理形象，且由於中共將持有台胞證的台灣民眾視為其公民，不排除將以該規定限制台灣人民進出中國大陸。

他指出，「入出境新規」新增電子資料查驗，以及在涉及國安或刑事偵查時「得不告知限制出境理由」等條款，實質上大幅擴權，強化中共對出入境人員的資訊監控與行政裁量權。由於法條定義空泛、不確定性高，也無形中賦予邊境第一線執法人員極大的執法彈性與任意解釋空間。

邱垂正表示，尤其在新增「出口管制」與「技術進出口管理」等限制出境條款下，在陸台商、台企幹部及科技業、半導體業從業人員，都是可能遭恣意執法的高風險族群。

他強調，近年中共「無限上綱國家安全」，持續增修國安法規，從《反間諜法》、《國家安全法》、《懲獨22條》，到近期的《民族團結進步促進法》等，相關條文缺乏明確性及文明社會法治標準。隨著「入出境新規」上路，國人赴陸或在陸期間，隨時可能被列為入出境管制對象，「境外的言行都有可能被追訴」，這對人權是一大傷害，也使赴陸面臨極大的不確定性與安全威脅。

沈有忠則表示，中共「入出境新規」凸顯其政權「安全化」治理的本質與風險。北京當局面對內部治理困境及外部衝擊，非但未採取制度化改革措施，而是基於高度不安全感，藉由推動各類國安法規收攏權力作為回應，並從法制層面塑造維穩。

沈有忠指出，中共將商業、商品、技術進出口上升到國家安全層次，其結果將造成往來國家的風險，以及對區域安全的衝擊。相關特殊產業、科技業、半導體業及相關產業鏈、公務員、宗教人士，仍要注意赴陸人身安全。

他表示，政府除持續提供預警資訊外，也會研擬各項評估機制，在兼顧國人人身安全與產業鏈安全的前提下，落實風險管理。

精華 FAQ

  • 陸委會認為，新規條文模糊且賦予執法機關過大裁量，可能在國安或刑事偵查名義下限制出境，增加台灣民眾赴陸時遭任意執法與人身安全受威脅的風險。

  • 邱垂正指出，在陸台商、台企幹部，以及科技業、半導體業從業人員都可能因出口管制、技術進出口管理等規定，成為被恣意執法的高風險族群。

  • 沈有忠表示，政府會持續強化赴陸預警資訊與應處機制，並研擬風險評估工具，在兼顧國人人身安全與產業鏈安全的前提下，落實風險管理。

國務院 中共

上一則

指趙建銘與「有小三獄友」出國 陳幸妤：關一次出來功力大增

延伸閱讀

陸出入境新規9月上路「台灣人可能被當中國人限制出境」

陸出入境新規9月上路「台灣人可能被當中國人限制出境」
陸出入境新規將上路 海基會示警赴陸風險

陸出入境新規將上路 海基會示警赴陸風險
中國祭出入境新規 陸委會示警「這3類人」要小心

中國祭出入境新規 陸委會示警「這3類人」要小心
中國出入境新規9月上路 華人擔心返中遭限制出境

中國出入境新規9月上路 華人擔心返中遭限制出境

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
國軍8日在桃園舉行年度漢光演習短程防空操演，一面國旗在陸射型天劍二型防空飛彈發射車旁飄揚。(路透)

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

2026-08-11 22:13

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅