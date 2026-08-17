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台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

記者周佑政／台北即時報導
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賴清德總統。（本報系資料照片）
賴清德總統。（本報系資料照片）

賴清德總統16日上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄。因此，116年度中央政府總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列2357億元普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

賴總統指出，政府明年將持續推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」、「強化國防力量」、打造「智慧國家2.0」、「加速公共建設落實均衡台灣」及「擴大對地方支持」等五項重要任務，期盼照顧每一位努力打拚的台灣人，讓全民共享經濟成長的成果。

116年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院於今日上午第二次向總統報告編列情形。首先由行政院長卓榮泰說明「116年度中央政府總預算」籌編重點，財政部長莊翠雲及主計長陳淑姿分別報告「116年度中央政府總預算案歲入籌編及融資財源規劃」、「116年度總預算案普發現金1萬元財源之說明」及「116年度中央政府總預算歲入增列1兆643億元用途之說明」。與會人士也就預算編列情形進行充分討論，接著總統做出裁示。

賴總統裁示全文如下：

再次感謝卓榮泰院長、行政團隊及各部會這段時間的辛勞。

兩周前，我第一次聽取「116年度中央政府總預算案」報告。當時我提到，明年度總預算案要在財政穩健的基礎上，兼顧國家安全、經濟發展與人民照顧，也要讓經濟成長的成果由全民共享。

這兩周，行政團隊一方面進行今年度總預算的朝野協商；另一方面，也持續進行明年度預算整編。上周五，主計總處公布最新的經濟數字。我們可以看到，台灣的經濟表現持續上修，相較之前預測更為強韌。

今年第一季經濟成長率從14.55%上修到15.43%；第二季初步統計也達到12.93%，台灣經濟已經連續三季呈現雙位數成長。

今年上半年的經濟成長率更達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現。今年全年經濟成長率，根據主計總處最新預測，也從原先的9.64%上修到11.05%，可望創下39年以來新高的紀錄。

這樣亮眼的數字，是全體台灣人民一起打拚的成果。我要感謝所有努力經營的企業、每一位認真奮鬥的勞工朋友，同時也要感謝卓院長率領的行政團隊，全體同仁兢兢業業、堅守崗位，即使面臨動盪的國際政經局勢，面對國內的政治紛擾，依然能夠穩健向前，交出亮眼的成績單。

全球AI、高效能運算及雲端服務需求快速增加，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，相關訂單、出口及投資也持續成長，成為今年經濟強勁成長的重要動能。

然而，我們必須正視，經濟成長是全民共同創造，但是每一個人感受到成長的速度，並不完全相同。

AI產業蓬勃發展、科技業出口暢旺，這是台灣的機會，我們一定要把握；但是，在科技業之外，還有更多國人，每一天在服務業、在傳統產業、在中小微企業、在第一線工作崗位上殷勤打拚。

政府不能只看見平均數字，更要看見平均數字以下的人民；不會只關注科技產業的高峰，更要照顧每一個努力生活的家庭。

伴隨經濟成長的上修，116年度中央政府總預算歲入，也上修到3兆9266億元。因此，我們在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定歲出增列2357億元，用來明年普發現金，每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

這一萬元怎麼使用，由每個人、每個家庭自己決定，可以拿來支付孩子的教育費，可以照顧長輩，可以減輕家庭負擔，也可以增加消費、支持在地店家及百工百業。

我要特別強調，普發現金納入整體預算後，明年度總預算仍然維持收支平衡，債務淨額沒有增加。我們要照顧人民眼前的需要，也對未來的世代負責；分享經濟成長的果實，也守住國家財政的紀律。

普發現金之外，加薪、減稅、增福利、少負擔、拚建設，政府也都會持續推動。明年度總預算還有五項重中之重的任務：

第一，推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」。

整體預算合計3730億元，「0到18歲成長津貼」不用立法，已編入明年總預算，政府直接做，國人直接領。而包括育兒留停津貼6+3、延長婚假與產假等政策，也納入明年總預算。透過安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場，以及居住減壓的全方位支持，讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」。

第二，強化國防力量，守護國家安全。

明年度整體國防預算，包括年度預算和特別預算，將首度突破兆元，達1兆1225億元，持續超過GDP 3%，展現台灣強化自我防衛的決心。投資國防，就是投資和平；我們會持續打造更堅實的防衛力量，維護台海和區域的和平穩定。

第三，打造「智慧國家2.0」，帶動中小微企業轉型升級。

明年度的科技發展計畫達2292億元，比今年增加12.7%。其中，「AI新十大建設」編列406億元，持續投入科研、算力、人才及關鍵技術，鞏固臺灣的科技優勢，站穩全球AI供應鏈的關鍵位置，把握下一波產業發展與經濟成長的機會。

同時，我們也將啟動修法，未來8年增加1000億元，透過普惠金融，以及加碼投資抵減，並提供AI算力運用的協助，讓更多中小微企業進駐聚落、提高勞工薪資，帶動中小微企業轉型升級。

第四，加速公共建設，落實均衡臺灣。

明年度公共建設整體經費達7288億元，均衡台灣計畫編列1472億元。無論是看得見的軌道、生活圈道路，或者是看不見的汙水下水道，預算都整體成長；從治水、供水到國土韌性，執政團隊會持續推動「六大區域產業及生活圈」計畫，放大建設量能、加速公共建設，也把產業及就業機會帶到更多地方，落實「均衡台灣」的目標。

第五，擴大對地方支持，中央地方合作，持續打造臺灣好生活。

明年度中央對地方財源的挹注，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，將達到1兆3579億元，比今年增加1929億元。中央要跟地方攜手合作，讓地方政府有更多能力做建設、拚發展、顧民生，持續打造台灣好生活。

從2016年中央政府總預算歲出約1.9兆元，到明年度3兆9266億元，十年來，歲出規模翻倍，正表示台灣的國力倍增！國力提升，要反映在國家的安全與競爭力，也要落實在人民生活的進步。

接下來，請行政團隊依照時程完成總預算整編，也希望立法院能夠如期審議明年總預算。

成長的果實，國人一起分享；國家的未來，我們團結打拚。我們會繼續把握AI帶來的歷史機會，壯大臺灣、投資台灣，也照顧每一位努力打拚的臺灣人。

精華 FAQ

  • 他指出台灣經濟表現持續上修，全年成長率可望創39年新高，因此在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列2357億元普發現金，讓AI紅利由全民共享。

  • 賴清德列出5項重點，包括人口與家庭支持、強化國防、打造智慧國家2.0、加速公共建設，以及擴大對地方支持，目標是兼顧安全、發展與民生照顧。

  • 文中指出台灣受半導體、資通訊與製造供應鏈優勢帶動，AI、高效能運算與雲端需求也推升出口與投資，顯示經濟動能強勁，且政府希望讓成長成果更均衡地分配給全民。

賴清德 供應鏈

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