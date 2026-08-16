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趙建銘診所再度報警 員警轉達「請媒體站遠一點」

趙建銘診所再度報警 員警協助轉達「請媒體站遠一點」

記者袁志豪／台南即時報導
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趙建銘今上午10時抵達診所，比表定9時開始看診時間晚了1小時。圖／讀者提供
趙建銘今上午10時抵達診所，比表定9時開始看診時間晚了1小時。圖／讀者提供

台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤近日爆出與趙建銘已離婚，趙並未回應，今上午現身步入他的骨科診所，面對媒體喊話「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」他仍未回應；對於媒體持續在外守候，診所下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。

影片來源：聯合新聞網

繼診所前天報警後，今天下午4時左右，台南市警第二分局的警車再度出現在診所門口，經員警入內詢問需求後，出來向現場守候記者轉達「診所請你們不要站太近」，員警表示他們也很為難，「請你們站遠一點拍攝」，不然診所表示會造成困擾，隨即上車離去。

趙建銘每周一、五、六、日在台南市中西區五妃街的兆福脊椎骨科診所看診，早診為9時至12時，他今天近10時搭計程車到診所所在社區地下室，約9時59分從社區大門進入診所的側門；診所下午2時前出現排隊民眾，趙建銘準時開門看診到傍晚6時。

趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝...
趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝影

趙建銘今上午10時抵達診所，比表定9時開始看診時間晚了1小時。圖／讀者提供
趙建銘今上午10時抵達診所，比表定9時開始看診時間晚了1小時。圖／讀者提供

趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝...
趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝影

趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝...
趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝影

趙建銘診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人...
趙建銘診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人事項，診所將以病人權利與醫療為優先。記者袁志豪／攝影

趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝...
趙建銘診所今天下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。記者袁志豪／攝影

精華 FAQ

  • 沒有。趙建銘今上午現身診所時，面對媒體詢問「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」皆未回應，之後仍依原定時段進入診所看診。

  • 因為媒體持續在診所外守候與拍攝，診所認為現場停留太近已造成困擾，因此在下午4時再度報警，希望警方協助轉達請記者不要站太近。

  • 員警進入診所詢問需求後，向守候記者轉達診所希望大家不要站太近，並表示警方也很為難，請媒體站遠一點拍攝，以免影響診所運作。

骨科 陳水扁

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