趙建銘診所再度報警 員警協助轉達「請媒體站遠一點」
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台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤近日爆出與趙建銘已離婚，趙並未回應，今上午現身步入他的骨科診所，面對媒體喊話「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」他仍未回應；對於媒體持續在外守候，診所下午4時再度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。
影片來源：聯合新聞網
繼診所前天報警後，今天下午4時左右，台南市警第二分局的警車再度出現在診所門口，經員警入內詢問需求後，出來向現場守候記者轉達「診所請你們不要站太近」，員警表示他們也很為難，「請你們站遠一點拍攝」，不然診所表示會造成困擾，隨即上車離去。
趙建銘每周一、五、六、日在台南市中西區五妃街的兆福脊椎骨科診所看診，早診為9時至12時，他今天近10時搭計程車到診所所在社區地下室，約9時59分從社區大門進入診所的側門；診所下午2時前出現排隊民眾，趙建銘準時開門看診到傍晚6時。
沒有。趙建銘今上午現身診所時，面對媒體詢問「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」皆未回應，之後仍依原定時段進入診所看診。 因為媒體持續在診所外守候與拍攝，診所認為現場停留太近已造成困擾，因此在下午4時再度報警，希望警方協助轉達請記者不要站太近。 員警進入診所詢問需求後，向守候記者轉達診所希望大家不要站太近，並表示警方也很為難，請媒體站遠一點拍攝，以免影響診所運作。
精華 FAQ
沒有。趙建銘今上午現身診所時，面對媒體詢問「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」皆未回應，之後仍依原定時段進入診所看診。
因為媒體持續在診所外守候與拍攝，診所認為現場停留太近已造成困擾，因此在下午4時再度報警，希望警方協助轉達請記者不要站太近。
員警進入診所詢問需求後，向守候記者轉達診所希望大家不要站太近，並表示警方也很為難，請媒體站遠一點拍攝，以免影響診所運作。
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