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貼文稱「趙建銘為離婚清償6千萬店面貸款」陳幸妤駁斥

記者林伯驊袁志豪／台南即時報導
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前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）主動爆料已經與趙建銘離婚，這兩天迅速成為最熱門的八卦...
前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）主動爆料已經與趙建銘離婚，這兩天迅速成為最熱門的八卦留言。本報資料照片 陳正興

台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤指買下新台幣6千萬店面贈與前夫趙建銘、貸款留在她名下，疑似趙建銘友人在Threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，兩人去年7月辦完離婚。對此，據轉述，陳幸妤駁斥此說法，「連離婚日期都寫錯」。

昨深夜11時許以Threads帳號「kk._hi」貼文表示，不想捲入趙醫師家務事，但看風向都被「不會說謊的公主」，搞得他不出面發言良心過意不去，針對陳醫師稱背負診所貸款，他可以出面澄清，在2025年5月左右，趙醫師因為要離婚，須將產權離婚協議書上寫清楚，不要有金錢糾葛，於是向他借了貸款差額，他也陪同趙建銘去兆豐銀行台南分行，將貸款全數繳清，並拿回清償證明，交付陳醫師。

「kk._hi」指出，「請記者去採訪不會說謊的公主，確認是否屬實，也歡迎去兆豐銀行台南分行採訪查證是否有此事」，也請陳幸妤老實告知趙醫師有沒有於5月份將診所貸款結清，然後於同年7月24日辦理離婚？「好聚好散，不要扭曲事實，讓孩子的父親有著冤枉的壞名聲，孩子也不光彩，可以點亮自己的光，不需要吹滅別人的燈」。

媒體透過陳幸妤家人求證，經轉述，陳幸妤駁斥說，「不要再占版面演肥皂劇，這些洗白的內容不值得一句一句釐清，因為連『7月24日離婚』的日期都寫錯，你確定你知道內情？」陳幸妤也說，拜託媒體不要再到她牙醫診所堵訪。

疑似趙建銘友人在Threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償...
疑似趙建銘友人在Threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，兩人去年7月辦完離婚。記者林伯驊／翻攝

精華 FAQ

  • 貼文稱趙建銘因離婚需要處理產權與金錢糾葛，曾向對方借錢補足貸款差額，並在2025年5月陪同前往銀行把6,000萬店面貸款全數繳清。

  • 發文者表示自己陪趙建銘到兆豐銀行台南分行繳清貸款，還拿回清償證明交給陳幸妤，並呼籲記者到銀行查證，強調內容並非空口說白話。

  • 陳幸妤透過家人轉述強烈駁斥，認為對方不必再演肥皂劇，且連「7月24日離婚」日期都寫錯，質疑爆料者並不清楚內情，也請媒體不要再到診所堵訪。

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