律師詐慈濟寫「DPP 100萬」柯文哲酸：收押蔡英文、賴清德

民眾黨創黨主席柯文哲（中）酸，應該比照當年對他的方式，搜索民進黨中央黨部，再把前總統蔡英文、賴清德總統叫去問話，押個年再說。(記者陳敬丰／攝影)

律師陳昱瑄涉嫌詐欺慈濟 10億台幣，其手札出現「DPP 100萬」，外界懷疑DPP便是民進黨。台灣民眾黨創黨主席柯文哲 在涉貪案中，也因為「小沈1500」遭疑收受1500萬元；他昨表示，檢調應該馬上搜索民進黨中央黨部，再把前總統蔡英文 、賴清德總統都收押一年，查查看再說。

柯文哲昨赴台中為多名民眾黨議員參選人輔選，被問及陳昱瑄手札出現「DPP100萬」，且民進黨立院黨團書記長范雲日前稱，有專家告訴她DPP是區塊鏈裡面的「數位產品護照」（Digital Product Passport）的縮寫。

柯文哲說，如果開玩笑地說就是，民進黨又改名了，改名叫「數位產品護照黨」。

柯文哲表示，如果用比較酸的說法，應該比照當初辦柯文哲競總總部財務長李文宗的方式，來辦當時的疫情指揮官陳時中；先收押禁見，然後馬上搜索民進黨中央黨部，扣押所有電腦和手機，再把蔡英文及賴總統叫去問一問；就收押一年，查個一年看看有沒有再說。柯無奈說，反正台灣司法就是這樣子，也沒辦法。

此外，前總統陳水扁的女兒陳幸妤近日爆出離婚風波，又牽扯出她前夫趙建銘劈腿等猛料。柯文哲說，趙建銘當住院醫師的時候，自己是台大外科加護病房主任，其實趙當時滿正常的；他倒覺得，有時候小孩子會走樣，他們當老師的需要檢討，不管別人當上駙馬做什麼，都應該比照台大醫院的標準要求，後面也不會發生那些事情。

柯文哲認為，離婚的事情外人很難多嘴，只不過有時候他的思想還是比較老舊，會覺得夫妻吵吵鬧鬧，不需要搞到離婚；他媽媽常說，吃飯的時候不小心咬到舌頭，難道就要把舌頭剪掉嗎？所以活在世界上還是要學會和平共處。

醫師作家楊斯培批柯文哲「也沒少做趙建銘做過的事」，柯回應，最可惡的就是製造冤獄，每天說柯文哲貪汙、法院認證，但是錢在哪裡？所以是這樣，製造冤獄，在媒體上抹黑。這段經歷應該給台灣政治做一個反省的材料，司法失去社會信任是很嚴重的事情，至於側翼講的話不用理會。

媒體也問，陳幸妤稱趙建銘看不出兒子骨折，是不是醫術出問題？柯文哲笑答，沒有看到病歷和X光片，他不能亂講，夫妻吵架什麼話都會說出來，外人就不要火上加油了；趙建銘當年當住院醫師的時候，就是一個南部來的小孩，對醫學也滿正常的。