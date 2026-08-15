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律師詐慈濟寫「DPP 100萬」柯文哲酸：收押蔡英文、賴清德

記者陳敬丰／台中16日電
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民眾黨創黨主席柯文哲（中）酸，應該比照當年對他的方式，搜索民進黨中央黨部，再把前...
民眾黨創黨主席柯文哲（中）酸，應該比照當年對他的方式，搜索民進黨中央黨部，再把前總統蔡英文、賴清德總統叫去問話，押個年再說。(記者陳敬丰／攝影)

律師陳昱瑄涉嫌詐欺慈濟10億台幣，其手札出現「DPP 100萬」，外界懷疑DPP便是民進黨。台灣民眾黨創黨主席柯文哲在涉貪案中，也因為「小沈1500」遭疑收受1500萬元；他昨表示，檢調應該馬上搜索民進黨中央黨部，再把前總統蔡英文、賴清德總統都收押一年，查查看再說。

柯文哲昨赴台中為多名民眾黨議員參選人輔選，被問及陳昱瑄手札出現「DPP100萬」，且民進黨立院黨團書記長范雲日前稱，有專家告訴她DPP是區塊鏈裡面的「數位產品護照」（Digital Product Passport）的縮寫。

柯文哲說，如果開玩笑地說就是，民進黨又改名了，改名叫「數位產品護照黨」。

柯文哲表示，如果用比較酸的說法，應該比照當初辦柯文哲競總總部財務長李文宗的方式，來辦當時的疫情指揮官陳時中；先收押禁見，然後馬上搜索民進黨中央黨部，扣押所有電腦和手機，再把蔡英文及賴總統叫去問一問；就收押一年，查個一年看看有沒有再說。柯無奈說，反正台灣司法就是這樣子，也沒辦法。

此外，前總統陳水扁的女兒陳幸妤近日爆出離婚風波，又牽扯出她前夫趙建銘劈腿等猛料。柯文哲說，趙建銘當住院醫師的時候，自己是台大外科加護病房主任，其實趙當時滿正常的；他倒覺得，有時候小孩子會走樣，他們當老師的需要檢討，不管別人當上駙馬做什麼，都應該比照台大醫院的標準要求，後面也不會發生那些事情。

柯文哲認為，離婚的事情外人很難多嘴，只不過有時候他的思想還是比較老舊，會覺得夫妻吵吵鬧鬧，不需要搞到離婚；他媽媽常說，吃飯的時候不小心咬到舌頭，難道就要把舌頭剪掉嗎？所以活在世界上還是要學會和平共處。

醫師作家楊斯培批柯文哲「也沒少做趙建銘做過的事」，柯回應，最可惡的就是製造冤獄，每天說柯文哲貪汙、法院認證，但是錢在哪裡？所以是這樣，製造冤獄，在媒體上抹黑。這段經歷應該給台灣政治做一個反省的材料，司法失去社會信任是很嚴重的事情，至於側翼講的話不用理會。

媒體也問，陳幸妤稱趙建銘看不出兒子骨折，是不是醫術出問題？柯文哲笑答，沒有看到病歷和X光片，他不能亂講，夫妻吵架什麼話都會說出來，外人就不要火上加油了；趙建銘當年當住院醫師的時候，就是一個南部來的小孩，對醫學也滿正常的。

精華 FAQ

  • 柯文哲以諷刺口吻表示，若照他案的辦理方式，檢調就應立刻搜索民進黨中央黨部，扣押電腦和手機，再把蔡英文與賴清德叫去問，甚至收押1年查個清楚。

  • 這是回應外界對「DPP」的不同解讀。柯文哲順勢開玩笑說，若按民進黨立院黨團書記長范雲的說法，DPP也可解作 Digital Product Passport，並反諷民進黨像是改名了。

  • 他也談到陳幸妤離婚與趙建銘風波，認為夫妻問題外人不宜多嘴，並強調司法不該製造冤獄、媒體不該抹黑，呼籲台灣政治應從這些事件中反省。

慈濟 蔡英文 柯文哲

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