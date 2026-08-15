88歲吳伯雄上台摔倒 自嘲故意的：會盡量活久一點

國民黨前主席吳伯雄跌倒後，工作人員隨後將桌椅移至台下，並攙扶吳伯雄坐下致詞。(記者林琮恩／攝影)

現年88歲的國民黨 前主席吳伯雄昨天出席肝病防治學術基金會32周年慶活動，受邀上台致詞時，不慎在樓梯前跌倒，現場一陣驚呼，工作人員湧上前攙扶，與會的台大醫院院長余忠仁亦小跑步上前協助。吳伯雄起身後笑稱，參加這類活動對他而言是種考驗，不過這次他是「故意跌倒」，且在跌倒後發現自己身體機能還不錯，雖不知道還能活多久，但一定會盡力活下去、貢獻自己。

吳伯雄出席肝基會32周年慶，肝病防治學術基金會董事長許金川說，看著伯公拄著拐杖，步履蹣跚與會，他非常感恩。吳伯雄受邀上台致詞，工作人員原先在舞台上擺設桌椅，但他上台時不慎跌倒，工作人員連忙簇擁而上，坐在前排的余忠仁也起身協助，工作人員隨後將桌椅移至台下，並攙扶吳伯雄坐下致詞。

吳伯雄姊夫為肝病防治學術基金會創會董事長宋瑞樓。吳伯雄說，宋瑞樓教授當年要他一定要參加基金會運作，因他是B肝帶原者，藉由參加肝基會活動，可幫助隨時了解身體狀況，為此，他至今每年都參加肝基會周年慶活動，不知不覺已32年，「唯一覺得驕傲的是，我從沒缺席過」，不過，參加基金會對他是種考驗，「就像剛才摔了一跤，反而覺得身體機能還不差。」

吳伯雄致詞時，不慎將肝病學術基金會創辦人許金川「許P」誤稱為「柯P」。他說，胞姐數年前過世，他認為更有責任積極參與活動，基金會近年發展，在「柯P」帶領下讓他學習到很多，隨即修正，「不是柯P，是許P」。他認為姐夫宋瑞樓很有福氣，基金會走到如今是許金川的功勞，但許金川在不同場合都沒有忘記宣傳老師宋瑞樓的理念，作為宋的親戚，他覺得非常感恩。

宋瑞樓多年前已過世。吳伯雄說，宋教授雖不能再協助許金川，但他作為宋瑞樓親戚，有責任對基金會貢獻力量，他要向許金川保證，他希望多活一點，「能活多久不曉得，但只要多活一天，會盡自己力量，對肝基會發展盡一分心力」，為此一定會盡量活下去，因千言萬語也無法表達感謝，他要向許金川鞠躬。語畢他起身向許鞠躬，許也站立回禮。

國民黨前主席吳伯雄（右三）15日出席肝病防治學術基金會32周年慶活動，受邀上台致詞時，不慎在樓梯前跌倒，現場一陣驚呼，工作人員湧上前攙扶，與會的台大醫院院長余忠仁（右起）亦小跑步上前協助。(記者林琮恩／攝影)