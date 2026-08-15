我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狗便袋也由公帑埋單…紐約市修法取締未清犬糞亂象

5款2萬元以下二手車 專家推薦適合青少年

彰化醫界大老彰基前院長郭守仁 涉背信、洗錢遭羈押禁見

記者簡慧珍／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化基督院醫院前院長郭守仁（右二）擔任院長9年多期間，在彰化醫界頗有影響力。聯合...
彰化基督院醫院前院長郭守仁（右二）擔任院長9年多期間，在彰化醫界頗有影響力。聯合報系資料照

彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院前院長郭守仁，被檢舉任內涉嫌與前副院長賴建文、劉姓醫療器材設備商等人，在未經同意之下設立子公司，彰化地檢署指揮警調等單位發動大規模搜索，帶回郭守仁等人查證，經訊問後認涉犯背信、業務侵占、及修正前洗錢防制法的洗錢等罪，彰化檢方向彰化地方法院聲押禁見獲准。

據了解，郭守仁任內充實彰基院內設施設備、進行多項工程，為「節省開銷」成立多家子公司直接向源頭採購，降低彰基發展成本，但子公司未獲高層同意及簽署認可，值得注意的郭守仁執掌彰基期間醫院未大幅獲利甚至有的年度小額虧損，產生郭守仁成立子公司居間牟利的傳聞卻始終沒定論，疑似掌握第一手資料的特定人士檢舉，成為壓垮郭守仁的最後一根稻草

彰化檢方今指出，郭守仁民國97年至106年任職下稱彰基院長，107至108年協同總院長期間涉嫌和前副院長賴建文、劉姓醫療器材設備商等人，共同對彰基醫院進行背信等案件。彰檢主任檢察官李秀玲、檢察官廖偉志本（8）月12日指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、南投縣調查站、警政署刑事警察局第六大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊，會同財政部中區國稅局到彰基等30處所發動搜索、帶回郭守仁等人查證。

檢察官訊問後，認郭守仁、賴建文及劉姓廠商等3人涉犯刑法第342條背信、第336條業務侵占及修正前洗錢防制法第14條洗錢等罪嫌重大，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及證人之虞，認有羈押之必要，本月13日向彰化地方法院聲請羈押獲准，並禁止接見通信。

精華 FAQ

  • 檢方訊問後認定郭守仁、賴建文及劉姓醫材商等3人，涉犯刑法背信、業務侵占，以及修正前洗錢防制法所規定的洗錢等罪，並認為犯罪嫌疑重大。

  • 內文指出，郭守仁任內為節省開銷成立多家子公司，直接向源頭採購，但這些子公司未經高層同意與簽署認可，檢方因此懷疑其中涉及不法牟利與利益輸送。

  • 彰化地檢署指揮調查局、警方及國稅局等單位，對彰基等30處所發動搜索並帶回相關人員查證，之後向法院聲請羈押，最後獲准並禁止接見通信。

洗錢

上一則

被質疑辦活動宣傳費由妹妹得標 盧秀燕：公平公開可查

延伸閱讀

藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見
她到大廟求子 被要求裸身進行儀式 大廟主委涉嫌性侵

她到大廟求子 被要求裸身進行儀式 大廟主委涉嫌性侵
詐慈濟律師賓利接送豪宅宴客吃鮑魚 大師要信徒三餐「喝精油」養生

詐慈濟律師賓利接送豪宅宴客吃鮑魚 大師要信徒三餐「喝精油」養生
慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了