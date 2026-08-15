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台通緝犯捷運掏刀 男勇護乘客 目擊者：謝謝保護我們母女

記者楊德宜／台北即時報導
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陳姓男子今天上午在捷運三鶯線車廂內涉掏出美工刀，被警方帶回三峽派出所。記者王長鼎...
陳姓男子今天上午在捷運三鶯線車廂內涉掏出美工刀，被警方帶回三峽派出所。記者王長鼎／翻攝

因傷害案遭通緝的陳姓男子今天上午搭乘捷運三鶯線時，今天上午在車廂中途掏出美工刀引起騷動，一度造成列車停駛。Threads有目擊者還原這場驚魂遭遇，她表示，當時她和女兒剛好站在陳男旁邊，對方等車一開就默默拿出美工刀，幸好她後方的男乘客發現並喝斥，她趕緊帶小孩離開並按下緊急按鈕通報，「謝謝無袖背心的壯漢保護我們母女倆」。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，今天上午10時23分，捷運三鶯線鶯歌車站往台北大學站列車上，有民眾發生糾紛。行控中心接獲通報後立即通報警察單位，並在列車抵達台北大學站後，為顧及乘客安全立即清車疏散旅客，及封閉該側月台，期間採降級運轉模式。

Threads一名網友發文，她表示，上午10時18分在三鶯線鶯歌車站，她和女兒剛好就站在陳男旁邊，對方戴著白色口罩，等到車一開，陳男竟默默拿出美工刀出來，當下她並沒發現，是在她後方的男子大聲喝斥「你拿刀做什麼？」她當下趕快把小孩帶離開，並按下緊急按鈕通報，到了台北大學站才有保全來。

該名網友感謝男乘客見義勇為，「好險沒有人受傷，謝謝英勇的男子保護車上乘客！心有餘悸的母女」。其他網友安慰她幸好沒事，她回覆留言，「真的，回想起來都想哭，如果不是後面男子大喊，我真的不知道他已經拿美工刀出來了。我只想說剛上車先安頓小孩，根本沒有留意這個男的有病」。

精華 FAQ

  • 涉案的陳姓男子是因傷害案遭通緝，今天上午搭乘捷運三鶯線時，在車廂內突然掏出美工刀，當場引起乘客騷動，也讓列車安全一度受到影響。

  • 目擊者表示，她和女兒原本就站在陳男旁邊，幸好後方男乘客及時大聲喝斥「你拿刀做什麼？」她才趕緊帶小孩離開並按下緊急按鈕通報。

  • 新北捷運公司指出，行控中心接獲通報後立即聯繫警方，列車抵達台北大學站後隨即清車疏散旅客，並封閉該側月台，期間改採降級運轉模式。

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