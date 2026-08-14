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凍結行政院長4個月薪資148萬 台總預算三讀砍480億

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立法院14日處理2026年度總預算案，經表決刪減台幣480億元。(記者潘俊宏／攝...
立法院14日處理2026年度總預算案，經表決刪減台幣480億元。(記者潘俊宏／攝影)

115年度中央總預算卡關多時，立法院昨天終於三讀通過，歲出原列金額為3兆349億元(台幣，下同)，藍白僅小砍480億元，刪減比率為1.689%，較上次大刪6%足足少了4個百分點。行政院長卓榮泰昨未到立法院致意，立法院長韓國瑜則喊話，籲卓榮泰不要不副署、不執行。

賴清德總統晚間透過臉書表示，今年度預算總算完成三讀，令人遺憾的是，審議結果中，仍有許多不合理的刪除與凍結，包括政策宣導費大幅刪減、凍結行政首長薪資等，呼籲國會應回到專業審查。

行政院發言人李慧芝表示，NCC今年8月至12月「基本行政工作維持」經費5782萬3000元遭全數刪除；政府政策宣導經費遭大砍13.79億元，刪減幅度接近五成；總統國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，質疑恐將衝擊政府正常運作。

藍白昨天上午先是闖關公投提案，下午協商後將預算提案縮減為36案，朝野僅花2個多小時即表決完畢，共計砍刪480億元。其中三黨團簽字達成共識，通案刪減媒宣費50%、特別費統刪60%，其中監察院、行政院特別費全部刪除，而NCC、陸委會等國外旅費統刪70%。

由於藍白不滿賴政府不副署、不執行，大刀也鎖定賴總統與行政院長卓榮泰。藍白聯手表決通過凍結卓榮泰9月至12月薪水，金額為148萬8000元，解凍條件為卓榮泰依法編列預算與副署法律後，經立院同意即可動支；另外藍白也表決通過刪除總統國務機要費1000萬元、凍結2000萬元，待總統屢行憲政義務後即可解凍。

而監察院陷入沒有委員的空窗期，藍白表決通過，監察院除人事費外減列1.1億元。另外，由於8月起監院無監委，藍白也凍結監院正副院長與監委8月至12月薪水共3266萬元。

立法院指出，115年度中央政府總預算案，原列歲出總額為3兆349億元，審議結果共計減列480億元。另外，原列歲入總額為2兆8622億元，審議結果共計增列6019億元；而在融資財源調度部分，歲入歲出賸餘增加6499億元，除債務償還照列外，債務的舉借減列2992億元。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，在野黨釋出善意，總預算留有98.4%，就是為了讓國家正常運作，請行政院不要再掏空、架空、霸凌立法院。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，民主不能沒制衡，盼望賴清德政府能夠尊重國會多數，依法執行三讀通過的法律，莫再重蹈覆轍，架空最高民意機關。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨團最後關頭將刪減金額略降，但刪減項目中仍有大量政治性、報復性提案，期盼接下來追加預算審查時，在野黨能更理性面對。

總預算哪些被刪減、凍結？(製表／聯合報)
總預算哪些被刪減、凍結？(製表／聯合報)

精華 FAQ

  • 立法院三讀通過115年度中央總預算，歲出原列3兆349億元，最後共減列480億元，刪減率為1.689%，比上次大刪6%明顯縮小。

  • 藍白不滿賴政府不副署、不執行，因此凍結卓榮泰9月至12月薪資148萬8000元，也刪減總統國務機要費1000萬元並凍結2000萬元，要求依法履職後才可解凍。

  • NCC今年8月至12月基本行政工作維持經費遭全刪，政府政策宣導費大砍13.79億元，監察院除人事費外減列1.1億元，且正副院長與監委薪資也被凍結。

賴清德 韓國瑜 卓榮泰

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