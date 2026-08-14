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美無人機關稅 經部：台灣可用較低15%稅率維持優勢

中央社台北14日電
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示意圖為雷虎科技集團4月21日展示一架7吋OVERKILL（KILLER FPV...
示意圖為雷虎科技集團4月21日展示一架7吋OVERKILL（KILLER FPV）One攻擊型無人機。（美聯社）

美國依據232條款開徵無人機關稅，經濟部今天晚間表示，台灣有條件適用15%較低稅率，可維持當前輸美競爭優勢，且該適用條件與政府「非紅供應鏈」政策方向一致，政府未來將助業者符合美方認驗證要求，拓展美國市場。

美國政府在美東時間8月13日公告，依據「1962年貿易擴張法」第232條對全球進口無人機系統（UAS）及其零組件對美國國家安全影響所進行的調查結果。

經濟部今天發布新聞稿表示，依據美國政府公布內容，對進口無人機及零組件採取差別關稅措施，大型及具敏感功能無人機原適用100%關稅，中小型無人機原則適用25%關稅；台灣與歐盟、日本、韓國及瑞士等國產品，如符合美方關鍵零組件及技術來源條件，則適用15%關稅，且不疊加MFN，屬此次措施中相對較低稅率的國家。

經濟部表示，這將有助維持台灣產品輸美的相對競爭條件，國內業者也可望利用與其他國家的關稅差距，爭取潛在轉單及擴大對美出口商機。

經濟部指出，目前台灣無人機產業主要布局25公斤以下機型，其中5公斤以下機型為外銷主力，主要應用於巡檢、監偵等領域；至於25公斤以上大型無人機，國際民用市場主要應用於農業用途，目前中國廠商仍具一定優勢。

不過，經濟部認為，隨著美國等國持續強化無人機供應鏈安全及本土產能布局，也為台灣業者切入大型無人機及關鍵零組件市場提供潛在發展機會。

經濟部表示，美方15%較低稅率須符合「實質上關鍵零組件及技術來自指定國家或美國」條件，與政府推動無人機「非紅供應鏈」政策方向一致，未來將協助業者盤點物料清單及關鍵零組件來源，並持續鏈結美國、日本及歐洲夥伴的技術與供應鏈能量，協助業者符合美方規範，爭取適用較低稅率。

此外，經濟部指出，因應美國聯邦通訊委員會（FCC）將外國製無人機及關鍵零組件納入管制清單（Covered List）所衍生的市場准入要求，現已推動工研院成為美國Green UAS境外唯一認證據點，並促成金屬中心對接Blue UAS認證，協助業者符合美方認驗證要求，提升台灣無人機產品進入美國市場的競爭優勢。

精華 FAQ

  • 美國是依據1962年貿易擴張法第232條，對全球進口無人機系統及零組件進行國安調查後開徵關稅，並依機型與敏感功能採差別稅率。

  • 台灣與歐盟、日本、韓國及瑞士等國產品，若符合美方對關鍵零組件及技術來源的條件，可適用15%較低稅率，且不疊加MFN。

  • 經濟部將協助業者盤點物料清單與零組件來源，串聯美日歐技術與供應鏈，並透過工研院與金屬中心對接Green UAS、Blue UAS認證，提升進入美國市場能力。

關稅 無人機

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