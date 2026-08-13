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趙建銘診所竟是她扛房貸？陳幸妤：大家別跟我犯一樣的錯

記者楊德宜／台北即時報導
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前總統陳水扁女兒陳幸妤昨再追加爆料，指贈與的診所，店面贈與給前夫趙建銘，「貸款是...
前總統陳水扁女兒陳幸妤昨再追加爆料，指贈與的診所，店面贈與給前夫趙建銘，「貸款是留在我名下」，她以自身案例提醒民眾，夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。圖／讀者提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨再追加爆料，指贈與的診所，店面贈與給前夫趙建銘，「貸款是留在我名下」，她以自身案例提醒民眾，夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，奉勸大家真的不要讓自己那麼苦命，只要再多一個步驟，這種情況是完全可以預防的。

陳幸妤昨晚在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論更新「評論」，指原先爆料前夫趙建銘與宣稱已婚的許姓護理師糾纏不清等情事，她原本不知情，都是許姓護理師自己寫的。「贈與的診所，店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔，我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與」。

「瑩真律師」表示，陳幸妤開撕前夫，立刻成了全台灣萬千女性的偶像。不過即使如此帥氣率性的陳幸妤，還是會有後悔的時候，以自身經驗提醒大家，「夫妻贈與」離婚後不能夫妻剩餘財產分配。因為民法第1030-1條規定，因繼承或其他無償取得的財產，不列入夫妻剩餘財產分配的範圍。

雖然夫妻之間贈與可以節省贈與稅，瑩真律師表示，相比贈與給子女、父母，要受到每年244萬贈與免稅額的限制，確實是方便不少，但是卻有可能送出去就拿不回來。所以到底要不要為了節稅，就把房子贈與到配偶名下，就看大家對配偶的信心到什麼程度。

至於為什麼房子移轉到趙建銘名下了，房貸卻還是陳幸妤在繳？瑩真律師表示，這部分也是很多人安排不動產的時候常忽略的地方。因為房貸是跟銀行借的，銀行除了依不動產價值評估房貸金額之外，還會審視債務人個人的信用、收入及還款能力。不同的債務人，銀行給的條件也不相同，所以銀行不會因為不動產所有權人改了，就自動同意把房貸也改過去。

瑩真律師表示，6000萬的房子在那個極度看不順眼的前夫名下當診所，診所內還有跟前夫糾纏不清的人，然後陳幸妤竟然還要幫他們繳房貸。看到陳幸妤現在一派雲淡風輕的態度，真的只有佩服。

不過，只要多一個步驟，這種情況是完全可以預防。瑩真律師表示，其實當初只要做「附負擔贈與」，或者做「附條件贈與」就可以了。也就是說，贈與的當下寫好贈與契約，約定房子贈與給對方，但是對方也要負擔義務，例如要照顧生活起居、要負起扶養家庭義務；或是約定若對方外遇、離婚時，贈與失效，受贈人應無條件返還等等。「多做這一步，雖然稍微多一個程序，但真的可以預防將來想抓自己去撞牆的機會發生」。

瑩真律師表示，相信內心無比強大的陳幸妤，一定是可以順利走完這一關。「大家為她祝福的同時，也要提醒自己，千萬不要犯跟她一樣的錯誤，無論是擇偶還是房產，都要三思啊」。

精華 FAQ

  • 她表示診所店面雖已贈與前夫趙建銘，但房貸仍留在自己名下，並藉自身經驗提醒民眾，夫妻之間的贈與安排若沒設計好，離婚後可能吃虧。

  • 因民法第1030-1條規定，繼承或其他無償取得的財產，不列入夫妻剩餘財產分配範圍；若房產直接贈與配偶，離婚時通常不一定能主張分配。

  • 律師建議在贈與時就寫好契約，採附負擔贈與或附條件贈與，例如約定外遇或離婚即失效、應返還財產，或要求受贈人承擔特定義務。

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