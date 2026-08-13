中媒批谷立言：太上皇、藉漢光演習下指導棋沒安好心

台總統賴清德（右四）13日上午前往新北市雙和醫院，視導「新北市2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習－醫療降載、地下化演練」，包括美國在台協會處長谷立言（左一）、國防部長顧立雄（右三）、外交部長林佳龍（右五）、衛福部長石崇良（左三）、新北市長侯友宜（右二）等也一起出席。（記者胡經周／攝影）

台灣近期進行漢光42號演習，展開「城鎮韌性演習」，美國在台協會（AIT）日前也在網上分享「緊急避難包應備妥7類重要物資」等資訊。中國官媒再點名批評AIT台北辦事處處長谷立言 是「太上皇」，指其藉漢光演習給台灣「下指導棋」、暗推全民防衛，「完全不安好心」。

台總統賴清德今天（13日）前往衛福部雙和醫院，視導「新北市2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習—醫療降載、地下化演練」時，除了新北市長侯友宜 等人陪同，谷立言也現身。

先前國台辦、央廣總台旗下媒體「日月譚天」批評谷立言是「太上皇」，7月14日，台外交部發言人蕭光偉在例行記者會回應「台美溝通無礙，合作愉快，無需中共置喙」；7月9日，陸委會副主委兼發言人梁文傑則指，國台辦2次在記者會攻擊谷立言，「但不論對岸自以為和美國政府達成什麼樣的共識，台灣與美國關係到目前還是穩定且持久的。」

中國央廣總台旗下公眾號「看台海」12日發表評論稱，谷立言分享緊急避難包應備物資資訊不是單純的防災科普，而是經過包裝的「戰爭洗腦計」，詳列緊急避難物資清單，還提醒台灣民眾飲用水、食物至少應備足3天的量，該文認為，此舉本質上是向民眾灌輸「戰爭不可避免」的負面預期，「接受戰爭、適應戰爭」，為台灣「全民皆兵」鋪墊社會基礎，是AIT長期洗腦台灣的其中一環。

該文還聲稱，先前谷立言鼓吹應把台灣打造成「充滿空中、水面與水下無人機的『蜂巢』」，施壓民進黨通過巨額防務特別預算、加碼對美軍購，「說到底就是通過鼓吹武裝台灣、推動平民備戰，把台灣變成消耗(中國)大陸的戰場，讓島內民眾充當其收割軍工利益的炮灰。」

該文指，台灣可以不必走到兵凶戰危這一步，「台海衝突的禍根是民進黨當局勾連外部勢力持續在台海興風作浪、拱火澆油。沒有「台獨」，就沒有戰爭。」並稱「台灣真正需要的不是備戰，而是承認兩岸一中、改善兩岸關係，從源頭上避免戰爭。」