台冬奧老國手指揮「人體運毒」 女子下體塞滿 餵毒解痛
台灣冬奧滑雪吳姓老國手，年近7旬長年臥病，竟組成販毒集團，把醫院當運毒指揮中心，指揮13名男女，從柬、緬以人體運毒方式，有女子肛門、陰道被「毒蛋」塞爆，竟以餵毒緩解疼痛，今年5月雲林檢警、海巡查緝隊陸續偵破一舉瓦解集團，有人被抓時腹部還殘留有毒包，全案今天偵查終結，14人分被依毒品防制條例求處5年至無期徒刑不等徒刑。
影片來源：聯合新聞網
海巡署偵防分署雲林查緝隊去年底查緝毒品發現這起跨國「毒鴿」運毒案，報請雲林地檢署檢察官廖易翔指揮台中市第六分局、雲林刑大、雲林憲兵隊，展開四個月跟監調查，發現該運毒集團首腦竟是一名有毒品前科，因重病氣切長年住院臥病的70歲吳姓男子，竟以醫院為「販毒中心」，透過手下招攬「鴿子」指揮跨國運毒。
檢警海巡於去年逮獲其中一名運毒成員，以「放長線釣大魚」方式，追查出該集團的運作手法和指揮據點，檢方指出，該集團吳姓首腦，透過陳姓手下，去年12月自己以吞毒方式，將270公克海洛因，用特製的「囊袋」分裝為約5公分大小的「毒蛋」吞食下肚，從緬甸成功運回台灣分銷。
陳男食髓知味，即透過吳男再向柬埔寨、緬甸訂購更多毒品，以每公克新台幣500元(約15.5美元)的運毒工錢，招攬10多名「運毒手」，今年元月由陳男自己和林姓男子及賴姓女友共3人再抵柬埔寨，將八百多公克海各因分裝成數十顆一公分到五公分大的「毒蛋」，陳男和林男一口氣吞了6、70顆，賴女則也將數十顆重215公克的毒包塞進肛門和陰道，因數量太多，感到不適，還以餵毒紓解疼痛。
3人在桃機場海關被埋伏的檢警、海巡人員攔獲，並帶至醫院從X光查出腹部和下體全是毒包，並陸續以瀉劑取出數十個「毒蛋」。
吳姓主嫌在人體運毒失風後，竟改以摻混腰果食品包裝方式郵寄從今年3月到5月間共運回約1.2公斤海洛因，也均被檢警逐一查獲，這販毒案先後共逮捕包括吳姓首腦在內共14人，並查扣1600公克海洛因，其中12人被押，吳因重病須靠呼吸器仍在醫院戒護。
檢方查出吳姓主嫌竟是早期的冬奧滑雪國手，如何會淪為販毒為生，他供稱須錢養病。他雖氣切無法說話，但仍透過從事看護的杜姓女子及陳姓手下處理各項運販毒品事宜，有時透過手機以打字方式聯繫。
檢警甚至還查出吳男竟還在醫院以燒杯試毒的純度。令辦人員對他雖生大病卻隱藏在醫院指揮販毒，大感吃驚。這起販毒案今天偵查終結，14名男女被以組織犯罪及違反毒品防制條例起訴，其中吳姓主嫌及楊男、杜女被求處無期徒刑，其餘分求5到15年徒刑。
首腦是70歲吳姓男子，檢方指出他曾是冬奧滑雪國手，因重病氣切長年住院，卻利用醫院作為販毒與指揮據點，透過手下聯繫跨國運毒。 集團以人體運毒為主，將海洛因分裝成「毒蛋」後吞入腹中，或塞進肛門、陰道，再搭機返台；有人因不適還被餵毒止痛，後來被X光與瀉劑查出。 這起案件共逮捕14人，查扣約1600公克海洛因。檢方依組織犯罪及毒品防制條例起訴，對吳姓主嫌、楊男、杜女求處無期徒刑，其餘則求5年至15年不等刑期。
精華 FAQ
首腦是70歲吳姓男子，檢方指出他曾是冬奧滑雪國手，因重病氣切長年住院，卻利用醫院作為販毒與指揮據點，透過手下聯繫跨國運毒。
集團以人體運毒為主，將海洛因分裝成「毒蛋」後吞入腹中，或塞進肛門、陰道，再搭機返台；有人因不適還被餵毒止痛，後來被X光與瀉劑查出。
這起案件共逮捕14人，查扣約1600公克海洛因。檢方依組織犯罪及毒品防制條例起訴，對吳姓主嫌、楊男、杜女求處無期徒刑，其餘則求5年至15年不等刑期。
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