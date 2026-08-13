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烏干達以一中政策扣台護照 台外交部呼籲民眾暫緩前往

記者張文馨／台北即時報導
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烏干達首都坎帕拉恩德培機場。(新華社)
烏干達首都坎帕拉恩德培機場。(新華社)

繼先前2名台灣人在烏干達首都坎帕拉（Kampala）恩德培（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人並遭遣返後，台外交部接獲通報，12日當地時間下午3名持台灣護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，遭烏國機場移民官員扣留台灣護照，之後雖允許台人入境，但竟無理要求台人持中國護照來蓋入境章戳始可返還護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

台外交部表示，已於第一時間掌握相關情形，台灣兼轄烏干達的駐索馬利蘭代表處與烏干達台商會也立即提供受影響國人必要的關懷與協助。

台外交部指出，烏國政府目前尚未正式公告對台灣人簽證入境規定有所調整，但考量近期已發生數起持台灣護照旅客入境受阻案例，台外交部呼籲台灣人近期應審慎評估必要性及潛在風險，暫緩前往烏干達，同時提醒當地台灣人提高警覺，並與台灣駐索馬利蘭代表處保持密切聯繫。台灣駐索馬利蘭代表處等相關駐處將持續透過管道瞭解情況，與烏國政府交涉協調，同時持續關注及提供受影響民眾必要協助。

台外交部表示，目前在烏干達約有近70名台灣人，台商投資企業約35家，為創造當地就業機會做出貢獻，近年來台灣人赴烏國觀光人次也呈現成長趨勢，帶動可觀的經濟效益。外交部嚴正關切台人近期於烏國機場入境受阻情形，並呼籲烏干達政府應正視中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬的國際現實，切勿因政治因素採取不適當的入境限制，影響雙邊正常交流與利益。

台外交部提醒民眾，如果在烏國遭遇危難或緊急事故，可撥打台灣駐索馬利蘭代表處急難救助電話：+252-636-292-616，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

精華 FAQ

  • 3名持台灣護照的台商及家屬入境時遭扣留護照，雖然最後被允許入境，卻被要求持中國護照蓋入境章戳，理由是執行烏干達的「一中政策」。

  • 外交部已在第一時間掌握情況，並由駐索馬利蘭代表處與烏干達台商會提供協助；同時持續與烏國政府交涉，關注受影響民眾並提供必要支援。

  • 因近期已發生多起持台灣護照旅客入境受阻案例，烏國又未正式公告規定調整，外交部認為風險升高，建議民眾審慎評估必要性後再決定是否前往。

一中政策 護照

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