詐慈濟3000萬 律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」耐人尋味

律師陳昱瑄涉嫌詐取慈濟佣金，現在收押、起訴，檢方查出她札記寫下「DPP 100萬元」，認定金流流向DPP，但DPP實際為何人並未查出。圖／截自陳女臉書

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟 基金會有管道購買BNT疫苗 詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，台中地檢上周依詐欺、洗錢 等起訴陳等17人；起訴書中記載，陳手札竟記載一項「DPP 100萬」，檢方認定有款項流向DPP等不詳人士從事不法用途，但DPP是誰，並未查出。

中檢查，2021年疫情嚴重時，陳昱瑄、掮客李易儒（逃往香港、通緝中）騙慈濟有購買BNT疫苗管道，詐取慈濟10.6億元的佣金，檢方8月6日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳等17人。

檢調發現，陳昱瑄等人將款項拿去買高達232公斤的黃金，今年4、5月連續兩波搜索，在共犯宗教大師李世宗位於台中西區的天空樹豪宅，其床底下查扣大量黃金、現金，總共有黃金158.8公斤、現金9308萬。

根據起訴書內非供述證據，其中一項陳昱瑄的手寫札記中，有紀錄「TC案」資金分配表，內部相關數字均用美金為單位，內容包括「TC案 實收3850萬USD，「少東900萬USD」、「TW 1.5ETWD相當於535.7萬USD。」

手札中甚至還出現「DPP 100萬」、「TC黃100萬」、「tax2.5ETWD相當於892.8USD」等文字；檢方因此認為，陳昱瑄負責的鈺達公司收受慈濟基金會款項後，部分流向「少東」、「DPP」，及「TC黃」等不詳人士，從事不詳用途。

檢方指出，陳昱瑄狡稱札記中「DPP」指的是另1名男子李國凱，但經查李男2024年3月已死亡，且根據陳女札記、相關卷證，都沒發現她和李男紀錄，且李男的英文簡稱應為「LKK」或「LGK」，疏與「DPP」毫無關聯。

但DPP實際為何人，或某特定單位？陳昱瑄並未如實交代，檢調就現有證物、金流方向，尚未釐清確切對象。