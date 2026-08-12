我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

撞長島華人美甲店4死9傷 施瓦利判囚25年至終身

詐慈濟3000萬 律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」耐人尋味

記者曾健祐／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師陳昱瑄涉嫌詐取慈濟佣金，現在收押、起訴，檢方查出她札記寫下「DPP 100萬...
律師陳昱瑄涉嫌詐取慈濟佣金，現在收押、起訴，檢方查出她札記寫下「DPP 100萬元」，認定金流流向DPP，但DPP實際為何人並未查出。圖／截自陳女臉書

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，台中地檢上周依詐欺、洗錢等起訴陳等17人；起訴書中記載，陳手札竟記載一項「DPP 100萬」，檢方認定有款項流向DPP等不詳人士從事不法用途，但DPP是誰，並未查出。

中檢查，2021年疫情嚴重時，陳昱瑄、掮客李易儒（逃往香港、通緝中）騙慈濟有購買BNT疫苗管道，詐取慈濟10.6億元的佣金，檢方8月6日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳等17人。

檢調發現，陳昱瑄等人將款項拿去買高達232公斤的黃金，今年4、5月連續兩波搜索，在共犯宗教大師李世宗位於台中西區的天空樹豪宅，其床底下查扣大量黃金、現金，總共有黃金158.8公斤、現金9308萬。

根據起訴書內非供述證據，其中一項陳昱瑄的手寫札記中，有紀錄「TC案」資金分配表，內部相關數字均用美金為單位，內容包括「TC案 實收3850萬USD，「少東900萬USD」、「TW 1.5ETWD相當於535.7萬USD。」

手札中甚至還出現「DPP 100萬」、「TC黃100萬」、「tax2.5ETWD相當於892.8USD」等文字；檢方因此認為，陳昱瑄負責的鈺達公司收受慈濟基金會款項後，部分流向「少東」、「DPP」，及「TC黃」等不詳人士，從事不詳用途。

檢方指出，陳昱瑄狡稱札記中「DPP」指的是另1名男子李國凱，但經查李男2024年3月已死亡，且根據陳女札記、相關卷證，都沒發現她和李男紀錄，且李男的英文簡稱應為「LKK」或「LGK」，疏與「DPP」毫無關聯。

但DPP實際為何人，或某特定單位？陳昱瑄並未如實交代，檢調就現有證物、金流方向，尚未釐清確切對象。

精華 FAQ

  • 檢方認定，陳昱瑄與李易儒等人謊稱有管道可協助購買BNT疫苗，藉此向慈濟基金會詐取高達3000萬美元、約10.6億元的佣金，涉犯詐欺與洗錢等罪。

  • 檢調在共犯李世宗位於台中西區的豪宅床底下，查扣大量黃金與現金，累計黃金158.8公斤、現金9308萬，另先前整體購金達232公斤，顯示資金流向異常。

  • 起訴書指出，陳昱瑄手札記有「DPP 100萬」等資金分配內容，檢方懷疑款項流向不詳人士或用途不法；但她聲稱是李國凱，檢方查證後認為說法不符，仍未確認DPP真實身分。

慈濟 洗錢 疫苗

上一則

賴清德首提「北戴河會議」 警告中國介選威脅2026選情

延伸閱讀

向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣

向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣
慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金
藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」