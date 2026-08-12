軍人拍攝對敵效忠影片 台朝野立委同意該罰 量刑無共識

台立法院司法及法制委員會審查陸海空軍刑法部分條文修正草案，針對軍人散播不忠言論、毒駕，朝野立委同意應受處罰，但對於量刑無法達成共識，條文均保留送交朝野黨團協商。(本報系資料照)

台立法院司法及法制委員會今天審查陸海空軍刑法部分條文修正草案，針對軍人散播不忠言論、毒駕，朝野立委都同意應受處罰，但對於量刑無法達成共識，條文均保留送交朝野黨團協商。

近年發生現役軍人以拍攝影片等方式對敵人宣誓效忠等狀況，行政院去年底通過陸海空軍刑法第24條修正草案，增訂「對敵人為效忠表示」之處罰，現役軍人如以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑。立法院司法及法制委員會今天排審行政院以及朝野立委提出的10個版本修法草案。

國民黨立委翁曉玲表示，現役軍人如對國家有不忠言論表態，應予以處罰，但她認為院版的量刑過重，不符合罪刑相當原則、比例原則。因1年以上、7年以下有期徒刑，無法緩刑，一定要入監服刑，對比美軍不忠言論罪的最高刑度為3年以下有期徒刑，她認為應下修至5年以下有期徒刑，可兼顧國防安全需求與言論自由。

由於朝野立委無法在量刑上達成共識，民進黨召委莊瑞雄宣布，陸海空軍刑法第24條修正草案保留，送朝野黨團協商。

另一方面，行政院今年6月通過陸海空軍刑法第54條條文修正草案，配合刑法第185條之3條文修正草案同步修正刑度，單純毒駕提高為5年以下有期徒刑，所有罰金都比刑法修正草案再提高新台幣10萬元至20萬元(約3104至6209美元)不等。

朝野立委雖然肯定加重毒駕罰則，但對於量刑意見不一，無法達成共識。最後莊瑞雄也宣布陸海空軍刑法第54條條文修正草案保留，送朝野黨團協商。