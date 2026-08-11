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中國橡皮艇偷渡登台逍遙7天 海巡基層：應有大船接駁

記者林昭彰／新北即時報導
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漢光演習前夕驚傳2名中國偷渡客駕橡皮艇自新北市八里區沙灘登陸，甚至7天之後才在桃...
漢光演習前夕驚傳2名中國偷渡客駕橡皮艇自新北市八里區沙灘登陸，甚至7天之後才在桃園被捕，基層海巡人員指出，只用15匹馬力舷外機靠3桶油幾乎不可能橫渡海峽，懷疑橡皮艇是從大船放下。(圖／台海巡署提供)

台灣漢光演習前夕驚傳2名中國偷渡客" rel="154812">偷渡客駕橡皮艇自新北市八里區沙灘登陸，甚至7天之後才在桃園被捕，案情相關細節海巡署並未說明，但基層海巡人員指出，只用15匹馬力舷外機靠3桶油幾乎不可能橫渡海峽，懷疑橡皮艇是從大船放下。

海巡署北部分署台灣時間7月24日下午5時許接獲釣客通報發現沙灘上的橡皮艇，隨即啟動蒐證偵查程序，推測偷渡客是在22日深夜至23日清晨之間登陸，等於橡皮艇在沙灘放置不到2天，且用繩索固定在消波塊、加上距離附近主要道路（西濱公路台15線、台61線共線）頗遠，懷疑陸地也有人接應。

專案小組直到7月30日才在桃園市逮捕35歲欒姓男子與44歲于姓男子，先送移民署安置，士林地檢署8月3日借提2人訊問後依違反入出國及移民法向法院聲押獲准。至於橡皮艇上遺留3件救生衣，海巡署表示根據橡皮艇上採集到生物跡證比對DNA，確認犯嫌只有2人。

據基層海巡人員指出，氣象署於7月23日深夜已發布紅霞颱風海上警報，北部海面受外圍環流影響，風浪逐漸增大，大陸沿岸距離新北市八里區大約180至200公里，橡皮艇只靠15匹馬力船外機，僅帶2、3桶燃油要對抗強風大浪，幾乎不可能橫渡台灣海峽，合理懷疑是從大船放下。

而海巡署調查後認為雷操手未遵守作業規定，有人為疏失，是因為橡皮艇在岸際雷達顯示的回波通常很弱，常會忽隱忽現，導致航行軌跡很不明顯，加上海象不佳波浪干擾較多，若是經驗不足的雷操手容易誤判是「浪干」而手動消除雷達迴跡光點，自然也就沒有當成可疑船隻，依規定通報洋巡和岸巡管制官。

橡皮艇只靠15匹馬力船外機，僅帶2、3桶燃油要對抗颱風外圍環流強風大浪，幾乎不可...
橡皮艇只靠15匹馬力船外機，僅帶2、3桶燃油要對抗颱風外圍環流強風大浪，幾乎不可能橫渡台灣海峽。(圖／翻攝threads)

精華 FAQ

  • 專案小組直到7月30日才在桃園市逮捕35歲欒姓男子與44歲于姓男子，之後先由移民署安置，再由士林地檢署借提訊問並聲押獲准。

  • 基層認為，橡皮艇僅靠15匹馬力舷外機，還只帶2、3桶油，在颱風外圍環流造成風浪增大的情況下，幾乎不可能從大陸沿岸橫渡到八里，因此懷疑是從大船放下。

  • 海巡署調查指出，橡皮艇在岸際雷達上的回波本來就弱、常忽隱忽現，加上海象不佳、波浪干擾大，若雷操手經驗不足，可能誤判為浪干而手動消除迴跡，未按規定通報。

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