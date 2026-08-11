我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員

紐約州健保公司擬增保費 這一家喊漲52.1%

非洲國家陸續限制台人入境 台外交部：正釐清原因並交涉

記者張文馨／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台外交部亞非司司長顏嘉良。(記者張文馨／攝影)
台外交部亞非司司長顏嘉良。(記者張文馨／攝影)

肯亞、摩洛哥和烏干達先後限縮台灣簽證及台人入境，台外交部亞非司司長顏嘉良今天在例行記者會表示，烏干達案與台灣因應伊波拉疫情升溫而暫緩核發烏干達人士簽證有關，也不排除烏干達因一個中國原則調整入境政策的可能性；摩洛哥上月20日訓令全球使館停發「簽證確認函」，雖非針對台灣，但台灣人民是大宗。

摩洛哥令其全球使領館暫停受理「簽證確認函」（VCL）申請作業，影響台人赴摩洛哥，台外交部基於對等原則，除專案核准外，已暫停受理摩籍人士訪台的簽證申請。此外，近期有台灣人赴烏干達遭扣留護照，以及拒絕入境案例。這兩國對台灣設置入境障礙的訊息，均由旅行社先爆出。

顏嘉良在記者會說明，針對烏干達，外交部已掌握，駐索馬利蘭代表處在第一時間與烏干達台商會提供協助，目前一人已離境，另一人則持續協助中；經了解，可能與台灣政府為因應伊波拉疫情升溫，於6月2日起暫緩核發該國簽證及暫緩該國人民入境有關，但也不排除烏干達因其一中原則，調整對台灣國民入境政策的可能性；而暫停烏干達人民簽證核發的措施，外交部和衛福部等本月底會再檢討。

至於摩洛哥國民訪台簽證申請的專案核准範圍，顏嘉良說明有四種原因可能適用，包含維護家庭團聚的探親、依親、配合台灣政府赴台就讀學位的學生，以及應台灣政府邀請赴台的公務行程或就醫。

被問及摩洛哥此舉是否針對台灣，顏嘉良說明，目前得到消息，摩洛哥「簽證確認函」不只發給台灣，包括伊朗、科索沃等特定國家也適用規定，因此此措施並非針對台灣，但台灣可能是最大宗；他呼籲，摩洛哥政府應正視以及維持兩國人民商旅互訪的便利，早日回復雙邊正常的民間交流。

至於肯亞外交部官員曾指將拒絕台灣護照者入境，顏嘉良說，台灣人還是可以使用肯亞電子旅行准證（eTA）入境，目前是沒有接獲台灣民眾入境受阻的情況。

精華 FAQ

  • 目前傳出受影響的包括肯亞、摩洛哥與烏干達。三國作法不一，涵蓋停發簽證確認函、拒絕入境或限制台灣護照持有人入境等情況，外交部已持續掌握並交涉。

  • 外交部表示，烏干達情況可能與台灣因應伊波拉疫情升溫，暫緩核發該國簽證及暫緩入境有關，但也不排除烏干達基於一中原則，調整對台灣國民入境政策。

  • 摩洛哥暫停全球使館受理簽證確認函，台灣人受影響最大，台灣已暫停部分摩籍人士來台簽證；肯亞則仍可用eTA入境，外交部表示目前未接獲台灣民眾受阻通報。

簽證

上一則

藍營議員白喬茵臉書偷臭傅崐萁 釣出柯志恩回應「中肯」

下一則

她到大廟求子 被要求裸身進行儀式 大廟主委涉嫌性侵

延伸閱讀

台反制摩洛哥簽證喊卡 上半年僅111人訪台恐淪形式

台反制摩洛哥簽證喊卡 上半年僅111人訪台恐淪形式
外交報復？ 台人連2起遭烏干達扣護照、原機遣返

外交報復？ 台人連2起遭烏干達扣護照、原機遣返
南非電子簽稱呼「中國台灣」 台外交部嚴正抗議

南非電子簽稱呼「中國台灣」 台外交部嚴正抗議
美撤銷巴西駐美大使簽證 專家警告加劇外交僵局

美撤銷巴西駐美大使簽證 專家警告加劇外交僵局

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%
物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客

物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客