非洲國家陸續限制台人入境 台外交部：正釐清原因並交涉

台外交部亞非司司長顏嘉良。(記者張文馨／攝影)

肯亞、摩洛哥和烏干達先後限縮台灣簽證 及台人入境，台外交部亞非司司長顏嘉良今天在例行記者會表示，烏干達案與台灣因應伊波拉疫情升溫而暫緩核發烏干達人士簽證有關，也不排除烏干達因一個中國原則調整入境政策的可能性；摩洛哥上月20日訓令全球使館停發「簽證確認函」，雖非針對台灣，但台灣人民是大宗。

摩洛哥令其全球使領館暫停受理「簽證確認函」（VCL）申請作業，影響台人赴摩洛哥，台外交部基於對等原則，除專案核准外，已暫停受理摩籍人士訪台的簽證申請。此外，近期有台灣人赴烏干達遭扣留護照，以及拒絕入境案例。這兩國對台灣設置入境障礙的訊息，均由旅行社先爆出。

顏嘉良在記者會說明，針對烏干達，外交部已掌握，駐索馬利蘭代表處在第一時間與烏干達台商會提供協助，目前一人已離境，另一人則持續協助中；經了解，可能與台灣政府為因應伊波拉疫情升溫，於6月2日起暫緩核發該國簽證及暫緩該國人民入境有關，但也不排除烏干達因其一中原則，調整對台灣國民入境政策的可能性；而暫停烏干達人民簽證核發的措施，外交部和衛福部等本月底會再檢討。

至於摩洛哥國民訪台簽證申請的專案核准範圍，顏嘉良說明有四種原因可能適用，包含維護家庭團聚的探親、依親、配合台灣政府赴台就讀學位的學生，以及應台灣政府邀請赴台的公務行程或就醫。

被問及摩洛哥此舉是否針對台灣，顏嘉良說明，目前得到消息，摩洛哥「簽證確認函」不只發給台灣，包括伊朗、科索沃等特定國家也適用規定，因此此措施並非針對台灣，但台灣可能是最大宗；他呼籲，摩洛哥政府應正視以及維持兩國人民商旅互訪的便利，早日回復雙邊正常的民間交流。

至於肯亞外交部官員曾指將拒絕台灣護照者入境，顏嘉良說，台灣人還是可以使用肯亞電子旅行准證（eTA）入境，目前是沒有接獲台灣民眾入境受阻的情況。