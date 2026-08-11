傳中國鎖定台灣2026九合一介選 游盈隆：4月上任時就示警

台灣中選會主委游盈隆今赴新北市新店區公所參加選務演練，針對中國介入2026九合一選舉疑慮表示，境外敵對勢力確實針對年底大選有所為而來，台灣必須提高警覺。(記者張策／攝影)

媒體近日報導，中國北戴河暑休期間，高層將2026台灣九合一選舉視為對台工作重要戰場，要求投入資源扶植台灣內部所謂「愛國力量」。台灣中選會主委游盈隆今赴新店區公所參加優化原住民 議員投票 作業演練時表示，他今年4月27日上任時就曾警告，台灣未來兩次大選勢必要面對境外敵對勢力介選，如今新的發展只是再次證實相關疑慮，「我們必須提高警覺」。

近期媒體引述國安人士消息指出，中國正值北戴河暑休期間，對台布局也成為內部討論重點，2026年九合一選舉被視為對台工作的關鍵戰場之一，除強化反獨、促統工作，也傳出要求整合並提供資源給台灣內部所謂「愛國力量」，影響年底地方選舉。

游盈隆表示，他今年4月27日上任時，就已指出台灣未來兩次大選勢必要面對境外敵對勢力介選，「我們真的不可掉以輕心」。他說，當時提出警告並非憑空而來，而是建立在中國今年對台工作相關動向之上。

游盈隆說，他當時所掌握的訊息就是，中國方面已針對2026年台灣九合一選舉有所準備，「我相信中國方面也沒辦法否認」，如今再傳出北戴河期間有新的對台選舉布局，「只是證實了境外敵對勢力的確是針對年底這一場大選有所為而來。」

他強調，面對可能的境外介選，台灣不能掉以輕心，「我們必須提高警覺」。