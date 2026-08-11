韓國瑜批傅崐萁缺席協商 林濁水大讚：終於發威、批得好
台立法院長韓國瑜今下午主持今年度中央政府總預算案第三輪協商時，因國民黨團總召傅崐萁缺席且書記長林沛祥稱未獲授權，怒批「垂簾聽政」，要求傅崐萁授權，否則就辭總召，勿拿職權耍派頭。前立委林濁水在臉書上表示，傅崐萁連續既不出席協商又不授權，以致於國會停擺，韓國瑜終於大發威痛批，稱讚韓國瑜批得好。
韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，由於傅崐萁未出席，韓國瑜在會議一開始詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則另外兩個總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說沒有；韓國瑜忍不住大罵：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」
韓國瑜對著國民黨團幹部說，現在通知傅崐萁有三個選擇：一是本人出席就沒話講，二是不來就授權給書記長，三是辭掉總召。韓國瑜說，「總召不幹了嘛，不是比較輕鬆嗎？哪有這樣子做的呢？君子務本的本是什麼？你肩膀上有這個責任」。韓國瑜強調說，「我們不是來耍派頭」。
林濁水在臉書上表示，「審查時間空前緊迫，傅大總召，山大王連續既不出席協商又不授權，以致於國會停擺」，「韓國瑜終於大發威痛批，批得好！」
不過，林濁水也表示，「山大王」之所以可以這麼做，是因為中華民國國會是朝野協商中心主義，只要任何總召擺爛就可以讓一切停擺；這種病態的朝野協商制度是天下所無，乃中華民國立法院的獨家絕技，為過去「王柯體制」的精髓所在，大家奉為圭臬，沒人敢改革，「夠爛！」
林濁水也批評公督盟，稱公督盟自居高尚，也視而不見，只專注雞毛蒜皮的小事。
因傅崐萁未出席協商，也未授權書記長代表處理，導致協商難以進行。韓國瑜認為這種做法形同「垂簾聽政」，要求傅崐萁要嘛親自到場，要嘛授權，否則就辭掉總召。 林濁水在臉書表示，傅崐萁連續不出席又不授權，讓國會協商停擺，韓國瑜終於大發威痛批，因此他認為韓國瑜這次批得好，也算是罕見地站出來維持秩序。 林濁水認為，朝野協商中心主義讓任何總召擺爛都能使立法院停擺，這是中華民國國會的病態制度；他也批評公督盟只關注雞毛蒜皮的小事，對結構性問題視而不見。
精華 FAQ
因傅崐萁未出席協商，也未授權書記長代表處理，導致協商難以進行。韓國瑜認為這種做法形同「垂簾聽政」，要求傅崐萁要嘛親自到場，要嘛授權，否則就辭掉總召。
林濁水在臉書表示，傅崐萁連續不出席又不授權，讓國會協商停擺，韓國瑜終於大發威痛批，因此他認為韓國瑜這次批得好，也算是罕見地站出來維持秩序。
林濁水認為，朝野協商中心主義讓任何總召擺爛都能使立法院停擺，這是中華民國國會的病態制度；他也批評公督盟只關注雞毛蒜皮的小事，對結構性問題視而不見。
上一則
朝野協商傅崐萁未到 韓國瑜喊：立法院被黑暗力量控制
下一則