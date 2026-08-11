朝野協商傅崐萁未到 韓國瑜喊：立法院被黑暗力量控制

立法院長韓國瑜昨天主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨書記長林沛祥稱未獲授權不簽政黨協商，韓國瑜脫口而出說：立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。離開會議室時，立法院長韓國瑜（中）謝絕所有採訪。記者蘇健忠／攝影

台立法院長韓國瑜 下午主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，全程不開放，因國民黨 書記長林沛祥稱未獲授權不簽政黨協商，韓國瑜透過麥克風說：各黨團你要簽字，我們在那邊開會，口乾舌燥，這麼辛苦，我們所求為何？你們趕快簽字，不簽字的話，後果要自己負責喔。隨後說：你怎麼對全國人民交代啊？立法院那麼病態啊，莫名其妙嘛。「耍我們跟耍猴子一樣？」

影片來源：聯合新聞網

韓國瑜說：立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙，敬酒不喝喝罰酒，一定要把話講得那麼難聽才簽字，你不應該被坐在這裡就被授權了嗎？我們開這個什麼會，告訴全國人民，我們要延會到8月底，結果一事無成，怎麼跟全國人民交代，立法院何必延會？

隨後所有的黨團、幹部都簽字後，韓國瑜表示我們就協商到此為止，未來兩天拜託行政部門跟各黨團密切溝通，特別是提案委員，希望能夠達成，讓禮拜五處理中央政府總預算能夠更順暢。

朝野協商結束後，立法院長韓國瑜離開會議室時謝絕所有採訪，僅表示感謝記者的體諒。

立法院長韓國瑜昨天召集第三輪協商，朝野黨團同意列入周五院會議程。國民黨團總召傅崐萁卻沒現身協商會議，國民黨團書記長林沛祥未獲得授權簽字，讓韓國瑜二度動怒大喊立法院病態，「立法院被黑暗的力量控制住了」。圖／國會頻道

立法院長韓國瑜昨天主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨書記長林沛祥稱未獲授權不簽政黨協商，韓國瑜脫口而出說：立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。離開會議室時，立法院長韓國瑜（中）謝絕所有採訪。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜昨天主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨書記長林沛祥稱未獲授權不簽政黨協商，韓國瑜脫口而出說：立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。朝野協商結束，立法院長韓國瑜（中）離開會議室謝絕所有採訪，僅在進院長室前，特意回頭感謝記者的體諒。記者蘇健忠／攝影