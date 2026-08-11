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傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

傅崐萁缺席總預算協商 韓國瑜：垂簾聽政？不來就辭總召

記者唐筱恬／台北即時報導
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立法院長韓國瑜（左）6日主持黨團協商，研商「115年度（2026年）中央政府總預...
立法院長韓國瑜（左）6日主持黨團協商，研商「115年度（2026年）中央政府總預算案」。（記者曾吉松／攝影）

台立法院長韓國瑜今天針對總預算進行第3輪朝野協商，由於國民黨立法院黨團總召傅崐萁未出席、國民黨團書記長林沛祥稱自己未被授權；韓國瑜忍不住大罵，「現在是垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態嗎？」請國民黨團通知傅崐萁不來就授權書記長，否則就「辭掉總召！」不能拿了職權耍派頭。

韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，由於傅崐萁未出席，韓國瑜在會議一開始詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則另外兩個總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說沒有；韓國瑜忍不住大罵「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」

韓國瑜還當場詢問民眾黨立法院黨團總召陳清龍、民進黨團總召蔡其昌，如果總召不到是否會授權幹部？兩黨總召都說會授權。韓國瑜還當場聲明，「如果我不來請江啟臣主持會議，江啟臣所代表的一切都是有效」。

韓國瑜又再次詢問林沛祥，請林沛祥不要離開麥克風、大聲說出來，「你的總召開會，一而再、再而三不來，你是否可以代表黨團簽字？」結果林沛祥稱，「我沒有辦法代表黨團」。

韓國瑜深呼吸後說，各位想想一個畫面，現在有一部電影非常有名叫「奧德賽」，傅崐萁會不會右手打麻將、左手遙控黨團稱能不能簽預算，「立法院有這麼病態嗎？把院長、其他黨團放在哪裡？這麼多官員在這裡」。

韓國瑜對著國民黨團幹部說，你們現在通知傅崐萁有三個選擇，一是本人出席就沒話講，二是不來就授權給書記長，三是「辭掉總召」。韓國瑜說，「總召不幹了麻？不是比較輕鬆嗎？哪有這樣子做的呢？君子務本的本是什麼？你肩膀上有這個責任」。

韓國瑜最後強調，大家這麼辛苦，只希望做三件事，第一個是希望國家進步，第二個是希望政府清廉有效的執政，第三是希望台灣人民生活可以更好。「我們不是來耍派頭、拿了職權耍派頭的。」

精華 FAQ

  • 因為國民黨立法院黨團總召傅崐萁未出席，書記長林沛祥又表示沒有被授權，導致協商無法明確代表黨團作決定，韓國瑜因此當場痛批。

  • 韓國瑜要求國民黨團通知傅崐萁，要嘛本人出席協商，要嘛授權書記長代為處理，否則就應辭掉總召職務，不要拿著職權卻不負責。

  • 韓國瑜強調協商應有人負責、可被授權，不能讓會議失去代表性；他也表示大家開會是為了國家進步、政府有效運作，以及讓台灣人民生活更好。

韓國瑜 傅崐萁

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