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傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

韓國瑜重砲抨擊傅崐萁 陳水扁：以為公道伯王金平回來了

記者周佑政／台北即時報導
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台灣前總統陳水扁。(本報系資料照)
台灣前總統陳水扁。(本報系資料照)

台立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團進行115年度中央政府總預算案第三輪協商，國民黨團總召傅崐萁未到場，國民黨團書記長林沛祥稱自己未被授權；韓國瑜忍不住大罵，「現在是垂廉聽政嗎？立法院有這麼病態嗎？」請國民黨團通知傅崐萁不來就授權書記長，否則就「辭掉總召」，不能拿了職權耍派頭。前總統陳水扁在社群平台上表示：「阿扁還以為公道伯王院長（王金平）回來了」。

韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，由於傅崐萁未出席，韓在會議一開始詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則，另外兩個總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說沒有；韓國瑜忍不住大罵：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」

韓國瑜又再次詢問林沛祥，請林沛祥不要離開麥克風、大聲說出來，「你的總召開會，一而再、再而三不來，你是否可以代表黨團簽字？」結果林沛祥稱「我沒有辦法代表黨團」。

韓國瑜深呼吸後說，各位想想一個畫面，現在有一部電影非常有名叫「奧德賽」，傅崐萁會不會右手打麻將、左手遙控黨團稱能不能簽預算，「立法院有這麼病態嗎？把院長、其他黨團放在哪裡？這麼多官員在這裡」。

有網友分享韓國瑜在朝野協商重批傅崐萁的影片，陳水扁似乎有感而發，在下方留言回應「阿扁還以為公道伯王院長回來了」。陳水扁也幽默表示，「期許他跟王院長學，難道阿扁錯了嗎？」

精華 FAQ

  • 因為傅崐萁未出席協商，國民黨團書記長又表示沒有被授權，韓國瑜認為這種情況讓協商無法正常進行，也形同把其他黨團和院長晾在現場。

  • 他批評現場像「垂簾聽政」與「病態發展」，還要求國民黨團要嘛由書記長獲得授權，要嘛傅崐萁就應辭掉總召，不能只握職權卻不負責任。

  • 陳水扁在社群留言說「阿扁還以為公道伯王院長回來了」，並幽默表示希望韓國瑜向王金平學習，顯示他對韓這次主持協商的作風頗有感觸。

韓國瑜 傅崐萁 王金平

上一則

協商結束前傅崐萁未到 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

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