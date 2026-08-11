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傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

韓國瑜怒批「不來辭總召」傅崐萁通知要開記者會又取消

記者屈彥辰／台北即時報導
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立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）下午主持研商「中華民國115年度中...
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。（記者蘇健忠／攝影）

台立法院長韓國瑜今天主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨團總召傅崐萁缺席且書記長林沛祥稱未獲授權，批「垂廉聽政」，要求傅崐萁授權，否則就辭總召，勿拿職權耍派頭。傅崐萁原訂台灣時間今天下午4時50分舉行記者會，不過採訪通知發出不久後即通知取消。

影片來源：聯合新聞網

韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，由於傅崐萁未出席，韓國瑜在會議一開始詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則另外兩個總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說沒有；韓國瑜忍不住大罵：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」

韓國瑜對著國民黨團幹部說，現在通知傅崐萁有三個選擇：一是本人出席就沒話講，二是不來就授權給書記長，三是辭掉總召。韓國瑜說，「總召不幹了嘛，不是比較輕鬆嗎？哪有這樣子做的呢？君子務本的本是什麼？你肩膀上有這個責任」。

韓國瑜最後強調，大家這麼辛苦，只希望做三件事，第一個是希望國家進步，第二個是希望政府清廉有效的執政，第三是希望台灣人民生活可以更好。「我們不是來耍派頭」。

傅崐萁原訂今下午4時50分舉行記者會，但在採訪通知發出不久後，傅崐萁辦公室即通知取消。

精華 FAQ

  • 韓國瑜主要批評傅崐萁缺席協商，且未授權書記長代表發言，認為這種做法不負責任，也像是在拿職權耍派頭，影響朝野協商進行。

  • 韓國瑜要求傅崐萁要嘛本人出席協商，要嘛授權給書記長處理，要嘛就辭掉總召。他強調總召若不承擔責任，就不該繼續占著位置。

  • 傅崐萁原訂在下午4時50分舉行記者會，但採訪通知發出後不久，辦公室就通知取消。這顯示他在韓國瑜公開施壓後，臨時調整了原定安排。

韓國瑜 傅崐萁

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