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金門村落驚傳雙屍案 老夫婦疑死亡逾10天 鄰居聞屍臭報案

記者蔡家蓁／金門即時報導
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金門縣賢庵里驚傳一對盧姓老夫婦在家死亡多日，鄰居今晚聞到屋外飄出濃濃屍臭，驚覺情...
金門縣賢庵里驚傳一對盧姓老夫婦在家死亡多日，鄰居今晚聞到屋外飄出濃濃屍臭，驚覺情況不對報警，警消到場調查。圖／民眾提供

金門縣金城鎮賢庵里今晚驚傳命案。一對盧姓老夫婦疑已在家中死亡多日，鄰居今晚聞到屋外飄出濃濃屍臭，驚覺情況不對報警，警消獲報趕抵後破門進入，先後在1、2樓各發現1具遺體，2人均已明顯死亡，未送醫，初步懷疑死亡時間可能已逾10天，詳細死因仍待明天司法相驗釐清。

消防局今晚6時40分接獲民眾報案，指稱賢聚一處民宅外傳出濃烈異味，疑似屍臭，警消隨即出動各式車輛2輛、消防人員5名前往處理，6時46分抵達現場，里長顏士強在第一時間也到場協助，因屋內無人應門，6時48分破門進入搜索。

消防人員進入後，在1樓先發現第1具遺體，6時52分再於2樓發現第2具遺體，2人均已明顯死亡，現場未送醫。警消初步勘查，屋內及門窗未發現明顯遭外力破壞跡象，後續將由警方及檢警進一步調查。

消息人士表示，死者為盧姓夫婦，分別為民國45年次及52年次，平時居住在賢聚，據了解，盧先生早年開計程車，近年則較少工作，多半賦閒在家。

消息人士指出，盧姓夫婦已多日沒有在村內活動，鄰居原本還以為夫妻倆可能到台灣，並未特別留意，直到今晚有人聞到屋外飄出異常濃烈的臭味，才驚覺可能發生意外，趕緊報警。

警方初步調查，目前未發現現場有明顯外力破壞跡象，但兩人確切死亡時間及死因仍無法單憑現場判定。據現場狀況與車輛多日未發動研判，2人可能已死亡超過10天。

盧姓夫婦女兒獲悉後，預計明天返金，將與檢警單位一起相驗，確認死因及死亡時間，警方也將進一步釐清夫妻倆最後一次與親友聯繫及生前活動情形。

精華 FAQ

  • 鄰居先聞到民宅外飄出濃烈異味，懷疑是屍臭後立刻報案。消防與警方趕到現場，因屋內無人回應而破門進入，才在1樓與2樓各發現1具遺體。

  • 依現場狀況、車輛多日未發動等跡象，警方初步研判盧姓夫婦可能已死亡超過10天。不過，確切死亡時間仍需等明天司法相驗後，才能進一步確認。

  • 初步勘查未發現屋內門窗有明顯外力破壞跡象，顯示是否涉他殺仍不能斷定。後續將由警方與檢警調查夫妻最後聯繫、生活狀況及司法相驗結果，以釐清死因。

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