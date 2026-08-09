我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

講手機太大聲遭勸阻 女乘客攻擊車長還言語侮辱 台鐵喊告

記者胡瑞玲／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
昨天一名女乘客搭乘台鐵168次EM3000自強號，因講電話太大聲遭勸導卻惱羞成怒...
昨天一名女乘客搭乘台鐵168次EM3000自強號，因講電話太大聲遭勸導卻惱羞成怒，不僅攻擊車長還言語侮辱。(本報系資料照)

台鐵乘客攻擊事件頻傳，昨天台鐵168次EM3000自強號上數名乘客因使用手機音量過大，列車長透過列車廣播提醒，不料一名被勸導的女乘客惱羞成怒，不僅衝進車長室咆哮、高喊廣播讓她丟臉，還甩門導致列車長手指受傷，且持續言語侮辱。台鐵公司表示，該乘客行為已涉及刑事責任，後續將提供車長法律訴訟等協助。

有台鐵員工爆料，昨（8日）改往台東-七堵的168次EMU3000自強號，行徑間有3至4名乘客因使用手機音量過大遭列車長勸導，列車長事後回到車長室也利用廣播提醒乘客車廂安寧。不料，其中一位被勸導的女乘客竟持衝進車長室咆哮，高喊廣播讓她丟臉，覺得被列車長針對。

隨後該名女乘客將車長室門大力關閉，導致列車長手指受傷；女乘客將列車長與她一同關在車長室中，並持續用言語侮辱，清潔人員一度欲協助打開車長室門，卻遭乘客拉緊，直到另外兩名清潔人員加入協助才將門打開。

員工指出，該名列車長即刻通知鐵警處理，鐵警也於高雄站上車，但該旅客堅持不下車，因此鐵警隨車至新左營站才將其帶離，事後乘客還因遺留物品在列車上，要求列車長協尋遺失物。

對此，台鐵公司說明，昨（8）日168次列車長於執勤時勸導講手機音量過大的旅客，並於事後播音提醒旅客協助保持車廂安寧。

後有一名被勸導的中年女子到第7車車長室，對車長咆哮並大力關閉車長室門扉，致碰撞車長手指，造成中指及無名指有紅腫情形。旅客持續於車長室言語侮辱車長，直至清潔人員協助打開車長室門扉並將失控旅客請出。

台鐵指出，車長立即通報鐵路警察處理，路警於高雄站上車協助，但該名女子堅持不下車，路警遂陪同搭車至新左營才將其帶離。

台鐵表示，該旅客脫序行為已涉及相關刑事責任，公司經詢問車長意願後，車長表示將提告該名旅客。公司針對本案會全力協助車長進行法律訴訟及提供必要的協助，以維護公司第一線工作人員之安全及尊嚴。

台鐵重申，為強化列車安全與站區安全，公司已與鐵警分駐（派出）所橫向密切聯繫，並建立地方警察聯防機制，如遇車上或車站有異常狀況發生，列車乘務人員及車站人員將依規定進行通報，使警力能迅速到場支援協助，以維列車、站區、旅客及員工安全。

台鐵呼籲，旅客應理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護友善乘車環境。

精華 FAQ

  • 事件起因是列車上有數名乘客使用手機音量過大，列車長先行勸導，之後又透過廣播提醒車廂安寧，未料其中一名女乘客因此情緒失控。

  • 女乘客衝入車長室咆哮，指控廣播讓她丟臉，接著大力關門造成車長手指紅腫受傷，並持續以言語侮辱車長，情況相當失控。

  • 車長立即通報鐵警，高雄站有警力上車協助，但該旅客拒絕下車，最後由鐵警陪同至新左營站帶離。台鐵並表示將協助車長提告。

台鐵

上一則

被問2028布局 盧秀燕：不只我和蔣萬安 每個人都是母雞

下一則

重磅快評／李逸洋為何引爆 中日台原爆級敏感關係？

延伸閱讀

台男講電話揚言「我在捷運上 會死很多人」乘客嚇壞奔逃

台男講電話揚言「我在捷運上 會死很多人」乘客嚇壞奔逃
中國粉絲曼谷機場追星惹議 22人遭拒登機致航班延誤

中國粉絲曼谷機場追星惹議 22人遭拒登機致航班延誤
江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

減少暴力… 德鐵5400座火車站將全面禁酒 10月中前落實

減少暴力… 德鐵5400座火車站將全面禁酒 10月中前落實

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票