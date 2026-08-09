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被問2028布局 盧秀燕：不只我和蔣萬安 每個人都是母雞

記者劉星君／屏東即時報導
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台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。...
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕今輔選行程滿滿，早上在台中出席民眾黨立委陳清龍山城服務處揭牌，下午到屏東為國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉輔選站台，盧秀燕被媒體問到藍營最強母雞之一，布局2028嗎？盧秀燕說，「每個人都是母雞，每個人都是人民的母雞」。

盧秀燕今下午到東港東隆宮參拜後，為蘇清泉站台。會後接受媒體聯訪，被問到是黨內最強母雞？盧秀燕說，距離年底選舉剩三個多月，選情很緊張，她有必要出來全國輔選，早上到民眾黨立委陳清龍服務處恭喜祝福，下午到屏東幫蘇清泉及所有黨公職參選人加油，也到東隆宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安。

盧秀燕說，他特別替蘇清泉加油站台，競選很辛苦，唯有辛苦才會更珍惜，當選縣長為大家建設服務，一個地方有競選就有進步，好人才可以出頭天，人民可以有更好服務，她專程為這群好人才站台加油，希望屏東民眾給蘇清泉一個機會，為屏東打拚。

媒體問到，市長是最強母雞，也有人說蔣萬安也是很強的母雞，市長在為2028大選做準備嗎？盧秀燕說，可喜可賀的是亂世出英雄，國民黨內有這麼多的「英雄好漢」，他們不怕辛苦、打壓、困難，勇於站出來為人民、城市及國家挺身而出，「不是只有我跟蔣萬安」，還有更多的英雄，更多想要為人民服務站出來。

盧秀燕說，身為非執政黨，競選是件辛苦事情，大家勇於挺身而出，要的是一個機會，「每個人都是母雞，每個人都是人民的母雞」，人民相對是弱勢一方，當人民遭受困難、迫害時，需要有人站出來替他們出頭、發聲，只有這些勇敢候選人願意挺身而出，選民投票支持候選人，「不是為他們而是為自己」，是為自己爭取更好的發聲管道與更堅實的力量，「所以每一個人都是母雞，母雞愈多愈好，不怕難不怕苦的母雞愈多愈好」。

台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。...
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。...
台中市長盧秀燕（前排左三）今到東港為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）站台。記者劉星君／攝影

台中市長盧秀燕（前排左二）接受媒體聯訪時，緊握著蘇清泉（前排左一）的手，特別替蘇...
台中市長盧秀燕（前排左二）接受媒體聯訪時，緊握著蘇清泉（前排左一）的手，特別替蘇清泉加油站台，希望屏東民眾給蘇清泉一個機會，為屏東打拚。記者劉星君／攝影

精華 FAQ

  • 她早上到台中出席民眾黨立委陳清龍山城服務處揭牌，下午則到屏東為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉站台，並為其他黨公職參選人加油打氣。

  • 盧秀燕回應說，不是只有她和蔣萬安，每個人都是母雞，也是人民的母雞。她認為有更多人願意站出來為人民服務，才是重要的事。

  • 盧秀燕認為，非執政黨參選很辛苦，但也是爭取發聲與服務機會。她鼓勵好人才勇敢出頭，讓選民支持候選人，等於替自己爭取更好的力量。

盧秀燕 蔣萬安 民眾黨

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