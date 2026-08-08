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分析：台灣矽盾成功有社會資本相挺 難以複製到外國

編譯黃淑玲／綜合外電
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台積電新竹總公司。(路透)
台積電新竹總公司。(路透)

全球各國政府正投入巨資，試圖複製台灣晶圓製造的成功經驗。亞洲媒體中心刊出評論指出，其實台灣最大的競爭優勢除了晶圓廠之外，更在於背後的社會文化。

亞洲媒體中心記者Robert Bociaga在意見專欄中，讚賞台積電所在的台灣新竹。他說，距離台北搭高鐵僅約35分鐘的新竹，如今已成為全球最具影響力的城市之一。新竹科學園區聚集近600家公司、約17.7萬名員工，新竹科學園區每年產值就超過新台幣1兆元。連同中南部科學園區，台灣科學園區2025年營收創下新台幣5.8兆元紀錄，進一步鞏固台灣在全球AI熱潮中的核心地位。

新竹科學園區成立於1980年，當初是受到史丹佛大學與矽谷關係的啟發，園區結合政府投資、公立研究機構、企業家精神及海外返台工程師，將農地轉變為全球最先進的半導體生態系。走出晶圓廠的無塵室，新竹呈現著古老的城隍廟與現代研究大樓並存，工程師與居民在共同生活的城市空間。

柏克萊加州大學學者AnnaLee Saxenian認為，台灣的科學園區並未直接複製矽谷，而是建立了屬於自己的「技術社群」，將返台的工程師、大學、創業家以及製造商，透過緊密的在地網絡串聯起來。新竹的優勢不僅來自於先進技術，更有賴於這些人際關係與共同學習的經驗。

這樣的過程至今仍在持續。愈來愈多來自菲律賓、越南及東南亞其他地區的移工，與台灣員工並肩作戰，成為支撐新竹半導體生態系合作網絡的一環。

台積電創辦人張忠謀所說的「在地學習體系」正是新竹競爭力的重要來源。大學、技職學校、工程師、供應商與研究人員形成緊密網絡，這讓生產線出現問題時，往往能在數小時內獲得解決。

Bociaga強調，政府可以補貼晶圓廠並吸引供應商，但張忠謀所描述的那種無形生態系——累積數十年的專業知識、專門的大學、彼此信賴的關係，以及幾乎能憑直覺流轉的知識——是無法一朝一夕就能建立起來的。實體的基礎設施可以跨越國界蓋個一模一樣的，但社會資本幾乎無法直接移植。

這也解釋了為何台積電在美國亞利桑那州設廠，除了面臨較高成本，也找不到足夠的合適勞工，以及欠缺台灣可以有的緊密供應商生態系。在日本熊本、德國德勒斯登的布局，同樣面臨挑戰，如何去建立促成新竹成功的這種合作環境。

新竹累積數十年的社會資本，難以短時間複製。Bociaga說，台灣真正的「矽盾」或許從來不只是「矽」，而是所在的社會，讓台灣的半導體產業成為全球領導者。

精華 FAQ

  • 文章認為最難複製的不是晶圓廠本身，而是新竹長期形成的社會資本，包括信任關係、技術社群、在地學習體系與緊密供應鏈，這些都需要數十年累積。

  • 新竹科學園區結合政府投資、公立研究機構、企業家精神與海外返台工程師，形成完整生態系，讓大學、技職、供應商與工程師能快速協作，提升解題與量產效率。

  • 台積電海外設廠除成本較高外，還面臨合適勞工不足、供應商生態不完整，以及難以快速建立像新竹那樣的合作文化與在地信任網絡，因而影響營運效率。

台積電

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