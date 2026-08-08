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傳石崇良、姜至剛已請辭？ 沈伯洋感嘆成政治口水

記者余承翰／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（左二）一同舉辦的強棒...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（左二）一同舉辦的強棒領航座談會，立委吳沛憶（左一）也受邀到場，三人於活動開始前先行在木柵忠順廟內參拜。記者余承翰／攝影

台灣中聯致癌油風波延燒，昨傳出台衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問到此事時表示，致癌油問題是中央跟地方要不斷的協作的事情，但無奈卻被當作政治口水來爭執，而不是好好來討論以後要怎麼預防或加強。

影片來源：聯合新聞網

沈伯洋今天出席與民進黨議員王閔生一同舉辦的強棒領航座談會，雖然白海豚颱風外圍環流影響，台北市不時有間歇性的風雨，但仍有不少支持者到場力挺，民進黨立委吳沛憶也到場站台，但原訂出席的行政院秘書長張惇涵臨時取消行程。

中聯致癌油風波延燒，昨傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已請辭，民進黨台北市...
中聯致癌油風波延燒，昨傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天被問到此事時表示，致癌油問題是中央跟地方要不斷的協作的事情，但無奈卻被當作政治口水來爭執，而不是好好來討論以後要怎麼預防或加強。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）昨天出席與民進黨議員王閔生（右）一同舉辦的強棒領...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）昨天出席與民進黨議員王閔生（右）一同舉辦的強棒領航座談會，向支持者解說他的市政願景。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（右）一同舉辦的強棒領...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（右）一同舉辦的強棒領航座談會，向支持者解說他的市政願景，立委吳沛憶（左）也受邀到場站台。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）昨天出席與民進黨議員王閔生（中）一同舉辦的強棒領...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）昨天出席與民進黨議員王閔生（中）一同舉辦的強棒領航座談會，立委吳沛憶（右）也受邀到場，三人於活動開始前先行在木柵忠順廟內參拜。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）昨天出席與民進黨議員王閔生（左二）一同舉辦的強...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）昨天出席與民進黨議員王閔生（左二）一同舉辦的強棒領航座談會，向支持者解說他的市政願景，立委吳沛憶（左一）也受邀到場站台。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（右）一同舉辦的強棒領...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（右）一同舉辦的強棒領航座談會，向支持者解說他的市政願景。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（左）一同舉辦的強棒領...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席與民進黨議員王閔生（左）一同舉辦的強棒領航座談會，向支持者握手拜託。記者余承翰／攝影

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