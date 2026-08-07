中方借颱風稱對台灣海峽交管 海巡署：嚴厲譴責

針對廣東海事局假借颱風名義稱將對航經台灣海峽南口北上船舶實施交管，海巡署7日嚴正駁斥，強調中國無權在台灣海峽實施交通管制，已派遣艦艇等掌握台灣周邊海域動態。（台海巡署提供）中央社

針對廣東海事局假借颱風名義稱將對航經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，台海巡署今天駁斥中國無權在台灣海峽實施交通管制，並嚴厲譴責。

海洋委員會海巡署發布新聞資料表示，針對媒體報導，廣東海事局假借颱風名義宣稱將對航經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。

對此，海巡署指出，台灣海峽為國際水域，依聯合國海洋法公約等國際規範，領海範圍外均適用國際法的公海航行自由原則，中國無任何權利對此水域實施管制。

海巡署表示，向來尊重符合國際法的航行自由，對於中方假借颱風之名，行假造管轄權之實的認知作戰，企圖藉海事管制將台海內水化，予以最嚴厲譴責，並要求中方恪守國際規範，避免破壞區域的和平穩定。

海巡署指出，將持續運用聯合情監偵手段，全天候掌握我國周邊海域動態，目前未偵獲中國船舶異常舉動，也未接獲航商反映遭到廣播干擾。

海巡署呼籲，航經此海域的商貨輪如接獲中方廣播，無需理會中方要求，並請立即通報我國相關單位，海巡署將採取一切必要手段，確保船舶航行自由與安全。