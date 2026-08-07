我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

馬友友10月再度訪台 以音樂重新連結人與土地、自然及文化

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬友友認為，我們都是大自然的一部分，理解大自然，才能真正理解自我。圖／牛耳藝術提...
馬友友認為，我們都是大自然的一部分，理解大自然，才能真正理解自我。圖／牛耳藝術提供

大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）將於今年十月再度訪台，10月18日、19日於臺北國家音樂廳，10月21日於臺中國家歌劇院演出，帶來全新特別製作「Wisdom for a Broken World」。

世界認識馬友友，是二十座葛萊美獎得主、聯合國和平大使、演出足跡遍及全球的傳奇大提琴家。然而，他在接受「The Thread」訪問時坦言，直到49歲，他才真正確定：「音樂家，就是我願意投入一生的志業。」他回憶，自己始終不斷問著：「如果我不是音樂家，我還能成為什麼？」這樣的提問，也讓他的創作與演奏，逐漸從「如何演奏得更好」，走向「音樂，究竟能為世界帶來什麼」。

九歲時，馬友友曾聽見大提琴泰斗卡薩爾斯（Pablo Casals）說過一句影響他一生的話：「我首先是一個人；第二，是一位音樂家；第三，才是一名大提琴家。」這句話，也成為他數十年藝術旅程最重要的信念。

從「阿帕拉契之旅」、「巴赫計畫」、「Songs of Comfort and Hope」到「Our Common Nature」，每一次訪臺，馬友友總會帶來不同的驚喜和想法，一次次突破人們對音樂的想像。但是，看似截然不同的計畫，其實始終圍繞著同一個核心「文化，讓我們緊緊相繫」。

對馬友友而言，音樂是一座跨越文化與地域藩籬、讓人重新理解彼此的橋梁。他說，當他受邀擔任聯合國和平大使時，曾不斷詢問對方：「他應該、他可以做什麼？」聯合國前秘書長安南告訴他：「就去做你一直在做的事。」

他慢慢理解——音樂不只是藝術，更是一種公共服務，在人們最需要理解、傾聽與陪伴的時刻，發揮它真正的力量。所以，他在疫情時於網路上演出「Songs of Comfort and Hope」；在俄烏戰爭時於俄羅斯駐美大使館外拉琴，都是想盡一己之力，喚起更多人對當下世界的關注。

今年，他將再次帶來全新的音樂旅程，邀請觀眾在音樂中走向希望，重新想起那些始終存在於人與自然、土地、文化，以及彼此之間深刻而珍貴的連結。

近年來，馬友友帶著大提琴，走遍世界各地，從南非好望角迎接日出，到智利的銀河星夜；從紐西蘭基督城的河川，到瑞士達沃斯的冰川；從雅加達的紅樹林，到夏威夷航海獨木舟上的演奏，甚至曾以琴聲與遷徙中的鯨魚遙相呼應。

他相信，我們從來不在大自然之外，不是旁觀者，而是其中的一部分。唯有重新理解彼此與自然的關係，才能重新理解我們自己。這份對自然、文化與共同未來的思索，也逐漸匯聚成他今年最新的音樂計畫「Wisdom for a Broken World」。

上半場，馬友友選擇蕭士塔高維契「E小調第二號鋼琴三重奏」與梅湘「時間終結四重奏」第八樂章「耶穌不朽頌歌」兩部二十世紀經典作品，帶領觀眾回望歷史，也凝視希望。

下半場則將攜手加拿大第一民族男高音暨作曲家傑瑞米達徹（Jeremy Dutcher）及特別嘉賓，共同呈現全新製作「給予破碎世界的智慧」，透過音樂、歌聲與文化世代流傳的智慧，重新思索人與自然、人與土地，以及人與彼此之間深刻而珍貴的連結。

馬友友2026年音樂會，將於8月14日中午至17日中午開放凱基卡友及MNA金、銀卡會員優先預購，8月18日中午於MNA售票網全面啟售。邀請樂迷，在馬友友的琴聲中走向希望，重新找回那份始終相依相繫的力量。

馬友友透過音樂、歌聲與文化世代流傳的智慧，重新思索人與自然、人與土地，以及人與彼...
馬友友透過音樂、歌聲與文化世代流傳的智慧，重新思索人與自然、人與土地，以及人與彼此之間深刻而珍貴的連結。圖／牛耳藝術提供

精華 FAQ

  • 他將於10月18日、19日在臺北國家音樂廳演出，10月21日在臺中國家歌劇院登台，帶來全新特別製作「Wisdom for a Broken World」，讓台灣樂迷再次感受其跨文化音樂理念。

  • 因為馬友友近年持續以音樂思考世界關係，認為人不是自然的旁觀者，而是其中一部分；他希望透過演出喚起觀眾重新理解彼此、土地與文化之間深刻而珍貴的相依性。

  • 上半場選演蕭士塔高維契與梅湘等20世紀經典作品，下半場則與加拿大第一民族男高音暨作曲家Jeremy Dutcher合作，結合音樂、歌聲與文化智慧，呈現面向希望的全新製作。

聯合國

上一則

海基會揭2起赴中案例 台師疑因一貫道遭拘近80天

下一則

中方借颱風稱對台灣海峽交管 海巡署：嚴厲譴責

延伸閱讀

陳彥志與陳建騏談創作與現場：那些打動人心的演唱會瞬間

陳彥志與陳建騏談創作與現場：那些打動人心的演唱會瞬間
華榮慈善音樂會 8月8日國際樂壇大師獻藝

華榮慈善音樂會 8月8日國際樂壇大師獻藝
紐約采風╱史派克李攜手吳明華 11╱6布碌崙影展

紐約采風╱史派克李攜手吳明華 11╱6布碌崙影展
生日禮物不要蛋糕 小野麗莎在台開唱最想收「這份禮物」

生日禮物不要蛋糕 小野麗莎在台開唱最想收「這份禮物」

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」