馬友友10月再度訪台 以音樂重新連結人與土地、自然及文化

馬友友認為，我們都是大自然的一部分，理解大自然，才能真正理解自我。圖／牛耳藝術提供

大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）將於今年十月再度訪台，10月18日、19日於臺北國家音樂廳，10月21日於臺中國家歌劇院演出，帶來全新特別製作「Wisdom for a Broken World」。

世界認識馬友友，是二十座葛萊美獎得主、聯合國 和平大使、演出足跡遍及全球的傳奇大提琴家。然而，他在接受「The Thread」訪問時坦言，直到49歲，他才真正確定：「音樂家，就是我願意投入一生的志業。」他回憶，自己始終不斷問著：「如果我不是音樂家，我還能成為什麼？」這樣的提問，也讓他的創作與演奏，逐漸從「如何演奏得更好」，走向「音樂，究竟能為世界帶來什麼」。

九歲時，馬友友曾聽見大提琴泰斗卡薩爾斯（Pablo Casals）說過一句影響他一生的話：「我首先是一個人；第二，是一位音樂家；第三，才是一名大提琴家。」這句話，也成為他數十年藝術旅程最重要的信念。

從「阿帕拉契之旅」、「巴赫計畫」、「Songs of Comfort and Hope」到「Our Common Nature」，每一次訪臺，馬友友總會帶來不同的驚喜和想法，一次次突破人們對音樂的想像。但是，看似截然不同的計畫，其實始終圍繞著同一個核心「文化，讓我們緊緊相繫」。

對馬友友而言，音樂是一座跨越文化與地域藩籬、讓人重新理解彼此的橋梁。他說，當他受邀擔任聯合國和平大使時，曾不斷詢問對方：「他應該、他可以做什麼？」聯合國前秘書長安南告訴他：「就去做你一直在做的事。」

他慢慢理解——音樂不只是藝術，更是一種公共服務，在人們最需要理解、傾聽與陪伴的時刻，發揮它真正的力量。所以，他在疫情時於網路上演出「Songs of Comfort and Hope」；在俄烏戰爭時於俄羅斯駐美大使館外拉琴，都是想盡一己之力，喚起更多人對當下世界的關注。

今年，他將再次帶來全新的音樂旅程，邀請觀眾在音樂中走向希望，重新想起那些始終存在於人與自然、土地、文化，以及彼此之間深刻而珍貴的連結。

近年來，馬友友帶著大提琴，走遍世界各地，從南非好望角迎接日出，到智利的銀河星夜；從紐西蘭基督城的河川，到瑞士達沃斯的冰川；從雅加達的紅樹林，到夏威夷航海獨木舟上的演奏，甚至曾以琴聲與遷徙中的鯨魚遙相呼應。

他相信，我們從來不在大自然之外，不是旁觀者，而是其中的一部分。唯有重新理解彼此與自然的關係，才能重新理解我們自己。這份對自然、文化與共同未來的思索，也逐漸匯聚成他今年最新的音樂計畫「Wisdom for a Broken World」。

上半場，馬友友選擇蕭士塔高維契「E小調第二號鋼琴三重奏」與梅湘「時間終結四重奏」第八樂章「耶穌不朽頌歌」兩部二十世紀經典作品，帶領觀眾回望歷史，也凝視希望。

下半場則將攜手加拿大第一民族男高音暨作曲家傑瑞米達徹（Jeremy Dutcher）及特別嘉賓，共同呈現全新製作「給予破碎世界的智慧」，透過音樂、歌聲與文化世代流傳的智慧，重新思索人與自然、人與土地，以及人與彼此之間深刻而珍貴的連結。

馬友友2026年音樂會，將於8月14日中午至17日中午開放凱基卡友及MNA金、銀卡會員優先預購，8月18日中午於MNA售票網全面啟售。邀請樂迷，在馬友友的琴聲中走向希望，重新找回那份始終相依相繫的力量。

馬友友透過音樂、歌聲與文化世代流傳的智慧，重新思索人與自然、人與土地，以及人與彼此之間深刻而珍貴的連結。圖／牛耳藝術提供