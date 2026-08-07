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陸出入境新規將上路 海基會示警赴陸風險

記者陳湘瑾／台北即時報導
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上海虹橋機場。（中新社資料照）
上海虹橋機場。（中新社資料照）

大陸宣布將從9月15日起實施新的出入境管理規定，海基會秘書長羅文嘉提醒，新規定雖適用對象為中國公民，但依中國對台立場，不排除將台商及赴陸工作的台灣民眾也列入規範，提醒相關產業台商進出中國有可能遭限制出境的風險。

羅文嘉7日在例行記者會上提醒，新規定授權大陸邊境和移民部門，可以隨時停止和禁止中國公民出境，即使已經取得出境相關檔案，可以在邊境隨時不讓人走。而且可以隨時在邊境檢查手機、電話、各種電子數據等等。

此外，新的出入境管理規定第四條指出，「中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境」。

他特別點出，這是過去沒有的內容。這個條文雖然是針對中國公民，但是以中國現在對兩岸的態度，認為台灣也屬於中國一部分的時候，也極有可能把台灣的商人、台灣赴陸工作的人也列為這個法律規範的內容。

換句話說，如果有從事相關產業、進出口，被認為有涉及違反技術安全等規定，即使是台商，也可能不讓人離開中國回到台灣。

羅文嘉提醒，台商或是跟中國有進行任何貿易、產業、經貿的人員，在進出中國的時候，都有可能面臨被中國政府部門禁止出境的風險。

精華 FAQ

  • 新規授權邊境與移民部門可隨時停止或禁止中國公民出境，甚至在邊境查驗手機、電話與各類電子數據，且不一定要等到既有文件失效。

  • 羅文嘉指出，中國雖稱規範對象是中國公民，但若依其對台立場，台灣商人與赴陸工作者可能也被納入，若涉及技術安全或進出口問題，恐遭限制離境。

  • 第四條明定，若涉及違反出口管制或技術進出口管理，且可能危害國家產業安全、技術安全，主管部門可決定不准其出境，這是過去沒有的新條文。

國務院

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