慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

台中地檢署偵辦慈濟 買BNT疫苗 遭詐3000萬美元案，主嫌包括律師陳昱瑄、幕後「互道」宗教團體一家四口，包括李世宗及其妻子羅玟芳，及兒子李易儒（逃亡通緝中）及其妻子李何昱萱，李女公司的財務長陳俞樺，共4人羈押中今移審，台中地院今晚裁定陳昱瑄、李世宗、羅玟芳均接押，李何昱萱新台幣100萬元（約3.1萬美元）交保後，面對媒體詢問快步奔離，未發一語，剩陳俞樺尚未裁定。

影片來源：聯合新聞網

中檢今依詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳昱瑄、李世宗一共17人，包括陳女仍有5人羈押中，移審後中院下午開庭，裁定陳昱瑄、李世宗、羅玟芳接續羈押，李男媳婦李何昱萱100萬元交保。

李晚間近8點獲釋，見有媒體守受在律師陪同下快步奔離，並持紙張遮臉不發一語。

台中地檢查出，李世宗（63歲）與妻子羅玟芳（66歲）創設「互道」團體，以教授經文廣納家族成員，包括2人兒子李易儒（逃亡香港，通緝中）、媳婦李何昱萱（46歲），陳昱瑄2021年在朋友轉介下跟李世宗學佛，並稱李男「老師」、「爸爸」，喊羅女「師母」、「媽媽」，連同陳女公司員工、助理等，也加入團體，互稱兄弟姐妹。

檢方發現，其等利用「互道」從事洗錢，李世宗、羅玟芳利用住處台中西區豪宅「富邦天空樹」，作為陳女從公司提款後存放現金、黃金地點，並藏放於李世宗書房後的金庫，稱之「天空樹庫房」，且僅有李男、羅女持有鑰匙並嚴格控管，進出都需記帳、清點。

檢調查出，陳昱瑄、李易儒2021年得知鴻海郭台銘打算向德國原廠採購BNT疫苗，利用程序繁瑣、資訊不透明機會，且慈濟表達欲買疫苗意願，竟聯手起義行騙慈濟。

李2021年5月以美國慈濟青年身分輾轉認識慈濟執行長顏博文，李男、陳女6月前往慈濟，會面董事長證嚴法師，2人當場刻意向證嚴法師「下跪頂禮」博取信任，陳佯稱幫家族管理美金50億元規模基金，有把握買到BNT疫苗，鴻海、台積電都透過他買，自己曾陪郭台銘到德國。

檢方發現，實際上慈濟只需依鴻海、台積電和BNT原廠、上海復星公司，及政府談判完成的採購書類，以採購方名稱修改，就可遞件輕易完成申請採購BNT疫苗；李、陳明知無需支付任何額外費用，竟為牟取暴利導致顏誤信需付其宣稱高額「服務費用」，最終慈濟支付3000萬美元佣金。