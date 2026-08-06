彭博：台灣離岸風電報酬 超車日韓

彭博分析顯示，台灣離岸風電項目的報酬，超越日本與南韓。美聯社

彭博分析顯示，台灣離岸風電項目的報酬，超越日本 與南韓 。

根據該分析，不管離岸風電的售電（off-take）價格是多少，台灣風電場的股東內部報酬率（equity IRR）均優於日韓。舉例來說，如果日本離岸風電的售電價格，每千度電（MWh）要超過200美元，股東內部報酬率才能為正值；而台灣離岸風電在相同價格，已經可望有12%報酬，反映台灣的預估成本較低、企業售電價較高。

台灣離岸風電已安裝的裝置容量，在台日韓中高居第一。但近來競標規定改變、自製率提高，導致風電場延誤取消，帶來財務壓力，使2030年風電目標出現風險。不過台灣近來又修訂政策，如放寬自製率規定、設定價格門檻等，有助改善對未來項目的信心。

成本高昂、日圓貶值、供應鏈限制，使日本離岸風電進展緩慢。當局打算加速發展，改革競標方式，更重視項目達成的可能性，勝過價格低廉。儘管如此，該國預料難以達成目標，在2030年前裝設5.7百萬瓩（GW）。

南韓政府大力補助離岸風電，但許可程序曠日廢時、政策不一致、青睞本土業者參與供應鏈與投資等，可能會使相關項目的發展更加艱難。