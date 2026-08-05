食安會議紀錄公開 藍批衛福部長說謊

立法院衛環委員會5日就油品案及相關供應鏈邀衛福部、食安辦專案報告並備詢。台糖副總蔡東霖（右）帶著「黃豆粗油」與「大豆沙拉油」上台解釋，一旁的衛福部長石崇良（左）眉頭深鎖。石崇良表示，將修定「食品安全衛生管理法」，提高業者隱匿及延遲通報罰鍰。（記者邱德祥／攝影）

中聯案最初致癌油使用比率2成以下產品不必下架，成為立法院昨天討論焦點，對於衛福部長石崇良曾說，中聯代表未全程列席，食藥署長姜至剛昨證實，中聯代表全程列席。國民黨立委陳菁徽批評，石崇良公然說謊，20%標準會議125分鐘，中聯高層坐好坐滿。姜至剛也在立委追問下，承認聽取學者會議後，最後由他裁示並做結論。

本報系聯合報報導，立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部、行政院食安辦及台糖公司等單位專題報告。國民黨立委廖偉翔質疑，7月4日會議紀錄未見上、下半場之分，石崇良對會議過程並不知情，卻忙著拆彈，「出事後就用掰的，是政府最令人擔憂之處」。

行政院食安辦主任許輔說，該會議為諮議性質，未於會中做成決議。立院民進黨團於臨時提案，建請食藥署公開7月4日專家會議紀錄。食藥署也於昨晚8時公布17頁會議紀錄，由姜至剛擔任當天會議主席、許輔與會，以及7位專家名單。

根據食藥署公布的會議紀錄，與會專家及政府代表中，6人對此發表意見，包括政府代表許輔等5人都不贊成第二層受影響產品預防性下架，僅一位專家提出憂心，單純以油品原料20%使用比率作為回收基準，未考量不同產品之攝取量差異，恐引發其他爭議。根據專家的建議，姜至剛在結論時裁示，若產品使用問題油品占比超過20%，或製成外觀仍為原型之調和油均須先預防性下架，待業者自行檢驗確認符合標準後，方可重新上架。

石崇良事後向媒體說明，他看了會議紀錄，發現第二階段無中聯代表發言，才誤認對方已離場，該會議屬諮議性質，而非討論裁處事宜，因此不需利益迴避，即便後續討論擴大下架範圍，因中聯油品已全數下架，討論對象為泰山、福懋油、福壽以外業者，亦無直接利害關係，但為避免爭議，能離席還是最好。

姜至剛則表示，當日會議分二階段，第一階段檢視中聯案問題，由專家分析油品製程，第二階段討論是否擴大下架範疇，中聯代表在第一階段完成說明後雖留在會場，但第二階段討論過程中被禁止發言。姜至剛說，在該會議結論中雖依照專家討論共識，做出會議結論、裁示，但這不是決策，而是會議結論共識，後續也曾向衛福部長官說明。

許輔表示，該場專家會議為建議性質，「並非專家怎麼說就怎麼做」，當天會議中做出結論，僅提供主管機關參考，開會過程中沒有做成決策，並非如媒體臆測的「院長指示、由我去布達」，完全沒有這件事。

石崇良則未正面回應他是否就是決策者，僅表示食安法中央主管機關為衛福部，專家會議結論，為預防性下架政策決策參考。對台糖爭議，石崇良也說，此次食安法修法已擴大通報責任，從現行產品異常通報，擴大到半成品、原料以及高風險加工鏈，廠商如退貨，也需負起通報責任。

台北中國時報報導，衛福部長石崇良日前稱，中聯油品涉案人員雖參與7月4日食藥署專家會議，但未出席後半段油品下架原則會議。國民黨立委陳菁徽昨日在立院追問，廠商當日是否有聽到下架原則討論？行政院食安辦主任許輔坦白以告，廠商全場會議都在，但未參與第二層產品下架的討論。許輔所言與石崇良的說法不同。

許輔表示，廠商全程都在，但沒有發言。姜至剛則說，當日會議有兩個議題，第一是檢視中聯的問題；第二是討論下架第一層產品後，是否要再往下下架（即問題油含量未達20％者），姜至剛證實，會議結束時，廠商都在場，但是他們沒有進入第二層的討論。由於石崇良在7月30日表示，廠商只參加第一場製程改善報告，第二場是食品公協會會議，在討論下架標準時，中聯已先離席。但許輔與姜至剛昨日均證實廠商全程與會，頗令立委意外。

陳菁徽追問，專家會議從頭到尾只有一場，分成兩個議題，中聯高層整整坐了125分鐘，究竟下架含油量20％以上產品，決策的是誰？姜至剛先是解釋各國的作法，但被陳菁徽打斷，連問2次「誰決策」？姜至剛回說，「整個專家建議完後，我做結論時，有做裁示，是會議結論達到的共識」。

民眾黨立委邱慧洳表示，「毒油含量20％以下產品免預防性下架」，這項攸關全民食安的重要決策，竟出自一份充滿疑點的「專家會議」，不僅專家全數匿名，連所謂的下架標準，也只是專家提出的「建議」？

石崇良並未出席7月4日會議，他昨日解釋，上周翻看會議紀錄逐字稿時，發現在第一階段，有請廠商報告，因此有發言紀錄；第二階段討論擴大下架範圍時，沒有出現廠商發言，便以為他們離開了。

石崇良指出，會議後半段的討論屬於諮議性質，非討論裁處，且討論下架範圍是更下游的食品，和中聯沒有直接利害關係，沒有利益迴避問題。不過，他也坦言，為免除爭議，中聯當然是離席最好，但主席全控制住，沒讓中聯有任何發言，其他委員則自由發表意見。

石崇良重申，如何擴大下架，都是參考專家會議的建議、調查的結果，「我之前就回答過了，這個我負責，沒問題」。