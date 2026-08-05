每年1/3在國外 徐佳青被揭帶兒登東沙 監院開罰

僑委會委員長徐佳青。（本報資料照片）

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光 」爭議，民眾黨 立法院黨團昨天再揭露，徐佳青擔任正、副委員長以來，五年花費個人旅費逾2300萬（台幣，下同），考察行程大幅灌水；此外，徐佳青為帶不符合資格的未成年兒子登東沙島另辦活動，涉違反利益迴避規定，要求立即下台。

徐佳青昨晚回應表示，差旅行程安排、出國報告皆依相關規範，且以撙節開支、服務最多數僑民為目的。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，徐佳青自2022年至今年共出國47次，在國外時間共有562天，花費公帑2383萬元；僑委會出國預算五年共計9268萬，徐佳青出國的費用就占了近四分之一，每年有三分之一時間在國外。

陳清龍說，「行政院及所屬各機關因公派員出國案件審核要點」中指出，公務出國應力求人數、天數精簡，且除非必要，3年內不宜重複安排相同考察計畫。

陳清龍舉例，2023年5月至7月，徐佳青一人獨遊六國，36天花費126萬，然而中途5月31日至6月4日卻排休假，已經出國考察卻排休，難道是去度假？這五天是否有領出國日支費，徐佳青應說清楚。

陳清龍再指，2024年11月，徐佳青花費63萬去美國考察15天，2026年2月至3月，徐再度赴加拿大、美國、澳洲、紐西蘭，花費81萬元，不僅違反行政院規定「三年內不要有相同計畫」，其中2月16至19日適逢春節，徐佳青竟就地在美國休假。

民眾黨團主任陳智菡指出，2011年起，海委會與海巡署例行舉辦「東沙生態體驗營」，參加資格為本國籍大學生或教師；因徐佳青兒子未滿18歲不具資格，徐就與海委會、海巡署與僑委會另外舉辦「僑青東沙生態體驗營」，整場活動根本是為兒子打造的特權之旅，2025年辦完一次後就再沒辦過。

陳智菡說，事件去年遭揭露時，徐佳青第一時間否認，監察院經調查後，於今年6月17日完成裁處，依「公職人員利益衝突迴避法」第六條開罰。

徐佳青表示，她出國差旅期間的休假，皆未請領日支費；至於兒子部分，僑委會基於尊重行政立法職權，對於非立委所提出與事實不符的錯誤質疑，不予回應。

民眾黨立法院黨團舉行「佳青委員長千萬出國考察費 你我都有抖內 」記者會。（圖／民眾黨團提供）