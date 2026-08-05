接見麥考爾 韓國瑜：理念相近國應共護民主普世價值

美國聯邦眾院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）（圖）。中央社

台立法院長韓國瑜 今天接見美國聯邦眾議院 外交委員會榮譽主席麥考爾一行，他表示，誠摯感謝麥考爾的貢獻，為台美夥伴關係奠定重要基礎。面對快速變動的國際情勢，理念相近國家更應持續攜手合作，共同守護民主自由、人權法治等普世價值。

立法院長韓國瑜今天下午在國民黨立委陳永康、牛煦庭、徐巧芯 、羅廷瑋，民進黨立委王定宇、陳冠廷、李坤城，以及民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，於院長官邸接見美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）一行。

韓國瑜表示，麥考爾是台灣的堅定友人，多年來始終站在支持台灣的最前線，不僅積極推動多項友台法案、支持台灣有意義參與國際組織，更長期關注台灣安全與區域和平穩定，對深化台美關係貢獻卓著。

他指出，誠摯感謝麥考爾的貢獻，為台美夥伴關係奠定重要基礎；相信無論未來麥考爾身處任何崗位，都將持續是台灣最重要、最值得信賴的朋友。

韓國瑜表示，美國國會多年來不分黨派持續支持台灣，透過立法等具體行動協助台灣強化自我防衛能力，共同維護台海及印太地區和平穩定。立法院朝野於5月共同完成國防特別條例及特別預算審議，充分展現守護國家安全的共同決心。

他指出，目前立法院持續推動無人機相關法制作業，期待未來台美能在無人機、先進科技及供應鏈韌性等領域深化合作，共同打造更具韌性的民主供應鏈。

韓國瑜強調，面對快速變動的國際情勢，理念相近國家更應持續攜手合作，共同守護民主、自由、人權及法治等普世價值。立法院也將持續深化與美國國會的交流合作，推動台美夥伴關係不斷向前邁進，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。

立法院指出，雙方另就台海安全情勢、台美經貿合作、全球地緣政治等議題交換意見，並一同享用韓國瑜特別準備的剉冰、叉燒酥等台灣在地特色點心。韓國瑜最後致贈生肖屬虎的麥考爾一只彩繪老虎圖樣的瓷盤留念，感謝其對台灣深厚的情誼。