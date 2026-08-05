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台漢光首日驚傳軍機意外 F16戰機衝出跑道 飛官平安事故待查

記者魯永明／嘉義即時報導
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台灣漢光42號演習正式展開，不料首日晚間即傳出軍機意外。空軍嘉義基地一架F-16...
台灣漢光42號演習正式展開，不料首日晚間即傳出軍機意外。空軍嘉義基地一架F-16單座戰機，晚間8時許執行夜航及轉場訓練返航降落嘉義水上基地時，因不明原因偏離跑道、衝出跑道，所幸飛官安全無恙，未受傷，戰機初步也未傳出嚴重受損。空軍已封鎖現場展開調查，跑道關閉。圖為同型機非事故機。聯合報系資料照

台灣漢光42號演習正式展開，不料首日晚間即傳出軍機意外。空軍嘉義基地一架F-16單座戰機，晚間8時許執行夜航及轉場訓練返航降落嘉義水上基地時，因不明原因偏離跑道、衝出跑道，所幸飛官安全無恙，戰機未傳受損。空軍已封鎖現場展開調查，跑道關閉。由於事故發生時，嘉義地區正降下滂沱大雨，能見度及跑道狀況均受到影響，外界關注是否與豪雨造成跑道濕滑有關。

據了解，發生事故的戰機為機號6644的F-16單座戰機，隸屬空軍花蓮第五聯隊。該機當晚完成轉場及夜航訓練後返降嘉義基地，落地滑行過程中突然偏離跑道，隨即衝出跑道。基地立即啟動緊急應變機制，確認飛官順利脫困、身體並無大礙，現場也沒有其他人員傷亡。

空軍嘉義基地第四聯隊表示，事故發生後已依程序通報，詳細肇因將由空軍司令部成立專案小組調查，後續也將由空軍司令部統一對外說明，目前不排除從飛行程序、天候因素及機械狀況等方向進一步釐清。

由於事故發生時，嘉義地區正降下滂沱大雨，能見度及跑道狀況均受到影響，外界關注是否與豪雨造成跑道濕滑有關。不過，截至目前為止，空軍尚未證實事故原因，僅表示仍待調查釐清。部分媒體引述初步資訊指出，雨勢及跑道濕滑可能是調查方向之一，但仍須以空軍最終調查結果為準。

此次事故發生在漢光42號演習首日，也引發外界高度關注是否影響後續演訓。空軍表示，將待完成事故調查及現場處置後，再評估相關影響。

精華 FAQ

  • 事故發生在漢光42號演習首日晚間，地點是嘉義水上基地。當時一架隸屬空軍花蓮第五聯隊的F-16單座戰機，完成夜航與轉場訓練後返航降落時出事。

  • 戰機落地滑行時突然偏離跑道，詳細原因尚未確定。空軍初步將從飛行程序、機械狀況與天候因素調查，外界也關注當時豪雨是否造成跑道濕滑。

  • 飛官已安全脫困，身體沒有大礙，現場也無其他人員傷亡。空軍已封鎖現場並關閉跑道，後續將待事故調查與處置完成後，再評估是否影響演訓。

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