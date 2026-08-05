我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：貝恩資本擬砸逾6.3億美元 接手「貢茶」股權

澳前總理陸克文：3因素 中國可能2028年對台動武

國台辦批聲請解散統促黨是「綠色恐怖」 陸委會：完全是混淆視聽

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會今（5）日下午回應，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制...
陸委會今（5）日下午回應，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。中共國台辦把這件事情政治化，「完全是混淆視聽」。記者張鈺琪／攝影

針對中國國台辦5日中午批評內政部聲請解散中華統一促進黨（統促黨），是打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，陸委會今（5）日下午回應，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。中共國台辦把這件事情政治化，「完全是混淆視聽」。

台內政部長劉世芳上周宣布，因統促黨危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，內政部已完成事證蒐整，將正式向憲法法庭聲請解散統促黨。國台辦發言人陳斌華5日批評，民進黨當局基於「台獨」本性，試圖強行解散有關政黨，以此打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，我們對此嚴厲譴責。希望台灣社會各界認清民進黨當局「台獨」本質，共同反對其濫權妄為、政治操弄。

陸委會5日下午以書面資料表示，內政部已在7月30日的記者會說明，聲請解散統促黨有三大原因。

陸委會指出，第一，該黨拿中共資金介選、發展間諜網、吸收軍人與中配、滲透宮廟和電台做統戰與認知作戰；第二，該黨在台透過暴力攻擊進行跨境鎮壓；第三，該黨犯罪紀錄眾多，歷來查處核心幹部及黨員141名、98起案件。

陸委會強調，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。「中共國台辦把這件事情政治化，完全是混淆視聽」。

精華 FAQ

  • 國台辦認為民進黨當局基於「台獨」本性，試圖強行解散統促黨，等同打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，並呼籲台灣社會共同反對濫權與政治操弄。

  • 陸委會表示，內政部依法聲請解散統促黨，是為了維護台灣社會秩序與民主制度運作；國台辦把此事政治化，陸委會認為這是完全混淆視聽。

  • 陸委會指出有3大原因：統促黨疑涉中資介選、發展間諜網與統戰滲透；在台透過暴力攻擊進行跨境鎮壓；且歷來查處核心幹部及黨員多達141名、98起案件。

內政部 民進黨 中共

上一則

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

延伸閱讀

台國安人士：統促黨危害國安民主體制 解散有國際先例

台國安人士：統促黨危害國安民主體制 解散有國際先例
「犯國安法」內政部聲請解散統促黨 張安樂反批綠利用政權犯罪

「犯國安法」內政部聲請解散統促黨 張安樂反批綠利用政權犯罪
台內政部聲請解散統促黨 黨主席張安樂回應了

台內政部聲請解散統促黨 黨主席張安樂回應了
解散統促黨 藍批獨裁 白憂公正 綠稱觸國安紅線

解散統促黨 藍批獨裁 白憂公正 綠稱觸國安紅線

熱門新聞

徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。兩岸示意圖。（AI生成）

台灣第2季經濟成長率領先全球 為中國的3倍

2026-08-02 08:44
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51

超人氣

更多 >
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」