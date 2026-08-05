澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲 前總理陸克文在澳洲廣播公司（ABC）5日播出的專訪中，再度表達對於2028年台海危機的擔憂。陸克文上個月在紐約時報 專欄作家克萊恩（Ezra Klein）的Podcast專訪中就曾警告，2028年可能是台海風險最高的一年，他非常擔心中共中央總書記習近平 可能在這年做出誤判。

在專訪中ABC主播表示，陸克文無疑是唯一一位曾經用中文與習近平進行過長時間交談的西方領導人。陸克文還對習近平進行了非常深入的研究，指出習近平「言出必行」，而習近平曾多次表達統一台灣的決心。

ABC主播問陸克文，他認為最快在2008年台灣問題可能出現危機，原因為何？陸克文回答稱，首先，習近平將在2027年10月連任中共中央總書記，這將是他創紀錄的第四個任期。

其次，台灣將在2028年1月舉行總統大選，如果執政的民進黨再次勝選，考慮到民進黨的台獨傾向及中國的「反非分裂國家法」，習近平可能會將此視為一個觸發點。

第三因素是，習近平對美國總統川普在台灣問題上對中國實施威懾政策的有效性，也就是對美國威懾姿態是否足夠堅定的判斷。

陸克文說，若將這三個因素綜合起來，我們就必須高度關注2028年之前的威懾平衡問題。

對於中國是否從美國在伊朗問題上的失誤吸取到什麼教訓，陸克文表示，在中國政治圈有個關於美國的說法是，每當美國要開始認真應對中國在戰略、軍事和經濟上的挑戰時，中國其實無需擔心，「我們的老友總會回來」。誰是中國的老朋友？「當時是中東」。

陸克文指出，21世紀最核心的戰略競爭問題是，未來半個世紀，誰將成為全球地緣政治和經濟秩序的中心力量？從中國的角度來看，伊朗問題是一個有力的分散因素。中國會觀察這次美伊衝突對美國戰略資源的影響，包括美國自身彈藥儲備和供應能力，是否會影響其應對未來印太地區衝突事件的能力。

陸克文認為，中國還會關注美國國內對這次美伊衝突的反應，美國社會已愈來愈厭倦海外戰爭，尤其是那些由美國發起的戰爭。因此他認為，從美國這次處理伊朗問題的表現，中國在戰略層面獲得了一定程度的信心。