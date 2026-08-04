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嚴重帕金森氏症無法自理？吳乃仁被爆拘提未果卻上健身房

台灣新聞組／即時報導
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吳乃仁。（本報資料照片）
吳乃仁。（本報資料照片）

民進黨前秘書長、台糖前董事長吳乃仁拖欠台糖1.7億元（新台幣，下同，約533萬美元），今年6月遭法院拘提未果，八天後才自行到案。當時台中法院表示，吳乃仁因「嚴重帕金森氏症」生活無法自理，以致未遵期到庭接受訊問，但有民眾爆料，這段期間有豪車接送吳乃仁到健身房運動，還去買冰吃，健康狀況看似不錯。國民黨立委王鴻薇質疑，綠色執政下，從司法到台糖是否都已被摸頭？對此，吳乃仁表示「不回應」。

吳乃仁擔任台糖董事長期間，因涉及台糖售地弊案，被依背信罪判刑定讞入監服刑。出獄後，台糖向其追償逾1.7億元，並向法院聲請強制執行。

今年6月3日，台中地方法院囑託台北地方法院執行拘提，法院及檢調人員前往吳乃仁住處未能找到人，拘提未果，當時一度傳出吳乃仁可能已離開住處，引發外界討論。直到6月11日，吳乃仁自行到案，法院隨後裁定管收。

當時台中地方法院以新聞稿表示，吳乃仁罹患嚴重帕金森氏症，生活無法自理，居住於子女住處，因此未能依期限到庭接受訊問。不過，綜合台北中國時報等媒體報導，近日有民眾爆料，稱吳乃仁6月4日曾前往由其獨子吳怡翰與友人在台北市大安區合資經營的健身房；6月8日又由司機駕駛豪車接送至健身房運動，結束後再搭車返回三峽住處，途中還曾下車購買冰品。拍攝照片的目擊者表示，吳乃仁走路速度較慢，但整體行動自如，不需旁人攙扶或協助。

王鴻薇表示，從拍攝畫面來看，吳乃仁完全看不出來得帕金森氏症，健康狀況看似與向法院陳述內容有所落差。而高達1.7億的債務，吳乃仁只待了12天看守所就出來，台糖也僅對外聲明「達成債務協商協議」隨即縱虎歸山，「讓人看見綠色執政下，從司法到台糖都讓人懷疑這是不是被摸頭」。

台北市議員張斯綱也質疑，吳乃仁出現在公開場所時並未刻意遮掩，連口罩都沒有戴，「感覺沒在怕」。他也指出，吳乃仁現身地點都與其子女有關，若檢方確實有拘提需求，應有機會掌握其行蹤。

張斯綱痛批，台糖高層對於毒油事件蓋牌，對吳乃仁的鉅額債務更是態度「軟趴趴」，呼籲既然吳盜賣國產，台糖就必須將雙方的還款協議內容全數公開透明化。

針對外界質疑，有媒體致電吳乃仁詢問相關情況，吳乃仁聽完問題後僅表示「不回應」。

精華 FAQ

  • 他因擔任台糖董事長時涉入台糖售地弊案，背信罪判刑定讞後入監，出獄後台糖向他追償逾1.7億元並聲請強制執行，因此遭法院拘提。

  • 台中地方法院曾發新聞稿指出，吳乃仁罹患嚴重帕金森氏症，生活無法自理，且居住於子女住處，所以未能在期限內到庭接受訊問。

  • 爆料稱他在拘提期間仍可由豪車接送上健身房、買冰吃，與重病說法落差大；王鴻薇與張斯綱則質疑司法、台糖處理過於寬鬆且缺乏透明。

民進黨 國民黨 健身房

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