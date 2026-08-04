EZ WAY掀個資疑慮 邱議瑩：要求財政部、關務署說清楚

「EZ WAY易利委」被質疑資安、收費等問題，台財政部關務署長彭英偉表示，並未強制民眾須使用EZ WAY，且系統建置符合資安要求，民眾可放心。(記者陳柏亨／攝影)

民進黨 立委林岱樺 日前質詢揭露，網購族常用的實名認證APP「EZ WAY易利委」是由民營公司營運，引發個資蒐集、使用方式及收費等爭議。民進黨立委邱議瑩今天表示，現有超過700萬人使用EZWAY，要求財政部 、關務署對EZ WAY現行的個資蒐集、保存、利用及監督機制，向社會說明清楚。

邱議瑩指出，目前已經有超過700萬人使用EZWAY，透過實名認證完成跨境快遞的報關委任，過程中也涉及姓名、身分證字號、手機等高度識別性的個人資料；既然這套系統已經成為跨境快遞實名委任最主要的工具之一，現有個資保障機制，就應該接受更高標準的檢視。

邱議瑩說，哪些資料有必要保存、可以保存多久、誰有權限調閱、能不能做其他用途，都應該讓民眾清楚知道，也應該有更完整監督機制。她肯定EZWAY讓報關變得更方便，也減少過去紙本身分資料在物流及報關過程中流通的風險，但數位服務愈方便，政府對個資的保障就應該愈嚴謹。

邱議瑩表示，尤其當一套系統累積了數百萬人的實名資料，不能只問「資料有沒有外洩」，也要進一步檢視「資料怎麼保存、誰可以使用、可以拿來做什麼」。她要求財政部、關務署對EZ WAY現行的個資蒐集、保存、利用及監督機制，向社會說明清楚，檢討現行制度還有哪些需要補強的地方。