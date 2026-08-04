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周玉蔻：50年新聞工作沒說謊 談「滾床單案」哽咽

記者林孟潔／台北即時報導
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資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影
資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

台灣媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，周、蔡一審各判刑1年6月。案件上訴，台灣高等法院今歷經4小時審理，言詞辯論終結，定9月29日上午9時30分宣判。

周玉蔻開庭時指出，她強調「消息來源」是2021年4月18日中午的一場餐會，聽聞餐廳公關經理戴芝蕙所述，那場餐會對她而言是很大的震撼，但她信任戴女，自己並沒有撒謊或捏造，更不是故意要傷害張淑娟，她造成張女困擾再次致歉。

周玉蔻說，她做了50年的新聞，「天地良心」，她從做新聞至今沒有說謊，先前官司判決敗訴，是因為她的證人在法庭上說謊，她所談論的內容並非憑空捏造

周玉蔻表示，「四年來，我過得也是沒有穿衣服的日子」，政論節目也將她的過去拿出來討論，話說到此，她忍不住哽咽，表示自己從不後悔從事新聞工作，更向張淑娟說「我承受的折磨比你深百倍、千倍」。

高院今開庭提示周玉蔻與蔡玉真的LINE對話紀錄，內容提及周女向蔡女詢問戴芝蕙的聯絡方式、周女也曾說「明天來罵蔣孝嚴買辦及淫亂」、蔡女說朋友要她不要往周女的坑跳等語。

蔡玉真今一度在法庭上動氣，表示她是被動被周玉蔻問餐會的事，本案令她很痛苦，「她（指周玉蔻）做她的節目，干我屁事啊」，她不想再去回想這件事情。蔡女更說，媒體圈都知道周玉蔻的淫威很嚇人，「她要我去上節目，我還去推掉『鄭知道了』節目」。

蔡玉真說，一審判決之後，她就生病，一直在跑醫院，不是自己生病，就是在照顧八旬老母親，她今天作證簽名時在顫抖，回憶過往那麼多事情很痛苦，「這件事情我後悔一輩子！」

蔡玉真指出，她在官司之後沒有工作收入4年了，如今靠積蓄過活，她也和張淑娟道歉，也透過很多管道想和解，但張淑娟只有一句話「你除了去坐牢，沒有第二個選擇」。

張淑娟則向法官表示，她慶幸父母已經過世，否則他們沒辦法陪她活到現在，當天餐會的人來作證均稱沒有聽到戴芝蕙提及她，「你們兩個要去做聽力檢查」。她去華航當空服員端盤子，「又是哪裡得罪你們？」

張女說，為什麼她不和解，因為周玉蔻和蔡玉真都在撒謊，她活得清清白白，如今才能和兩人對抗，「蔣萬安選舉跟我有什麼關係」，更砲轟兩人「舌頭殺人有罪」，並指自己為了本案沒有掉過淚，但聽聞檢察官在法庭上敘述案件，她才真正地哭了。

資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影
資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

前中華民國小姐張淑娟。記者林孟潔／攝影
前中華民國小姐張淑娟。記者林孟潔／攝影

精華 FAQ

  • 她表示消息來源來自2021年4月18日中午餐會中戴芝蕙的轉述，並非自己憑空捏造，也不是故意傷害張淑娟；她強調做了50年新聞從未說謊。

  • 蔡玉真說自己是被動被周玉蔻詢問餐會內容，案子讓她非常痛苦，也因官司後4年沒有工作收入，靠積蓄生活，並坦言這件事讓她後悔一輩子。

  • 張淑娟認為周玉蔻與蔡玉真都在撒謊，且已對她造成嚴重名譽傷害，因此拒絕和解；她還痛批兩人「舌頭殺人有罪」，並表示將持續對抗到底。

中華民國 蔣萬安

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