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屏東鎢業董座慘遭殺害 離職員工欠債夜闖豪宅行竊

記者劉星君／屏東即時報導
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屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長遭離職員工林男（白色衣服者）殺害。記者劉星君／攝影
屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長遭離職員工林男（白色衣服者）殺害。記者劉星君／攝影

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屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長上月24日在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，屏東警方歷時12天追查，4日拂曉出擊，在台中逮捕離職員工34歲林男，林男疑因欠債新台幣幾十萬元缺錢，竟夜闖董事長住處行竊，未料遭發現，竟用膠帶綁雙手、封眼、口，用棍棒打死對方，警詢後將林男依殺人罪移送屏東地檢署偵辦。

影片來源：聯合新聞網

34歲林男從黃的公司離職一年多，在該公司曾擔任鐵工，兩人關係不錯，林男離職後，曾受託前往黃男住處協助整理房屋，對於屋內格局、出入口與黃男生活作息熟悉，林男在公司時，也曾向公司借款十多萬元。

林男在7月24日凌晨行凶，研判先翻牆進入黃男豪宅內，再從二樓闖入，進入屋內後，疑似被黃男發現後，林拿取膠帶綁住黃男雙手、封住口、眼，再持棍棒重擊，黃男最後倒在二樓客廳血泊中。

林男犯案後，返回租屋處。現場監視器全壞掉，警方將整個太源村周邊出入口監視器全部調閱約1000多支監視器，過濾約300多輛汽機車，綜合比對影像分析，發現一輛沒有車牌的機車，加上其他綜合研判，鎖定涉案離職員工林男。

警方當時大規模訪查時，也針對離職員工逐一訪查，林男當時也有被訪查到，林男可能以為自己躲過了，上周林男才跟妻子回到台中家。未料，警方掌握行蹤，4日到林男台中家，當時林男的母親、林男妻子都在場，林母不知兒子犯案。警方將林男、林妻帶回偵辦。

林男被警方帶回枋山鄉租屋處，接著沿線找尋林男丟棄犯案衣物等證物，今天4日傍晚警方將林男帶回到刑警大隊，林男面對媒體詢問時，林男低頭不語。

警方偵辦此案，連日來投入超過500多名警力，專案人員日夜比對影像、分析跡證，期間也到當地信仰中心，枋寮鄉保安宮、車城鄉福安宮參拜祈求案情突破，連日來的抽絲剝繭終於順利逮人，後續將釐清林男犯案動機、案發經過；死者黃男定在8月9日上午在高雄殯儀館景行廳舉行公祭。

屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長遭離職員工林男（白色衣服者）殺害。記者劉星君／攝影
屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長遭離職員工林男（白色衣服者）殺害。記者劉星君／攝影

屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長遭離職員工林男（白色衣服者）殺害。記者劉星君／攝影
屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長遭離職員工林男（白色衣服者）殺害。記者劉星君／攝影

精華 FAQ

  • 警方逮捕的34歲林男是死者公司前員工，曾任鐵工，和董事長熟識，也熟悉住處格局與作息；他離職後仍曾受託協助整理房屋。

  • 研判他先翻牆進入豪宅，再從2樓闖入屋內，遭發現後以膠帶綁住被害人雙手、封住口眼，接著持棍棒重擊，造成董事長死亡。

  • 警方投入500多名警力，調閱太源村周邊約1000支監視器、比對300多輛車輛，發現無牌機車與相關跡證後鎖定林男，最終在台中將其逮捕。

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