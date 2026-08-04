周玉蔻為滾床單案出庭 遭罵妖孽下地獄 張淑娟：舌頭殺人

資深媒體人周玉蔻（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

台灣媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安 父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，周、蔡一審各判刑1年6月。案件上訴，台灣高等法院今開庭後，陳情抗議常客田山盛國到場辱罵周玉蔻「妖孽」、「下地獄」，周女在法警戒備下上車離去，田山還一度作勢追車。

張淑娟庭後受訪指出，案件從2022年9月至今將滿4年，她希望司法能夠扳回一城打敗周玉蔻、蔡玉真兩名「被告癖」，做人不可以藐視司法，不能在媒體上公然誹謗，隨便暴露別人的個資，無論是公眾人物或老百姓，個資都不能隨意搜尋、非法利用，她相信「正義遲到，但不會不來」。

張淑娟說，她覺得司法非常辛苦，也因為被告花樣太多，不停地傳證人，法官們也是滿可憐的，坐在那聽周玉蔻、蔡玉真撒謊、撒謊、撒謊，然後再打臉、打臉、打臉。她認為，只要正義到來，她就不會覺得被凌遲，衷心希望高院法官加油，還她一個青天。

她說，周玉蔻被折磨是因為她自己造謠，行為違反社會大眾對道德的要求，而被民視停掉節目，身為50年的新聞媒體人造假，本應接受懲罰，不應再擁有麥克風，「舌頭殺人是有罪的，麥克風殺人更有罪！」

張淑娟也呼籲社會需要的是真相、正義，而不是造假新聞，她一個人孤軍奮鬥、抗爭，是為了後面不要再有下一個被霸凌的人，台灣老百姓有享受自由人權的權利，跟她一樣都不應該隨便被糟蹋、霸凌，並稱自己很幸運，案發時沒有AI，如果那時候有AI，自己已經被合成影片了，那是件多恐怖的事情。

高院開庭時，田山盛國到場旁聽，並在休庭時間高聲飆罵周玉蔻「王八蛋」、「下地獄」，更指周玉蔻委任律師是「垃圾」，被法警架離法庭。田山盛國在庭後，在高院門口堵周玉蔻，一見周女現身，再度飆罵「妖孽」、「王八蛋」、「下地獄」等語。

資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

前中華民國小姐張淑娟（左）。記者林孟潔／攝影