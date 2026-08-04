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賴清德：經濟成長成果全民共享 中央預算歲出再創新高

記者周佑政/台北即時報導
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2027年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於4日向總統報告編列情形。賴清...
2027年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於4日向總統報告編列情形。賴清德總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。圖為賴清德總統出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」開幕致詞。記者曾原信／攝影

2027年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今天向總統報告編列情形。賴清德總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。2026年度中央政府總預算案的歲出編列數為3兆350億元，換句話說，明年度總預算歲出再創新高。

總統府表示，2026年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今日下午向總統報告編列情形。首先由行政院長卓榮泰說明「2027年度中央政府總預算」籌編重點，財政部長莊翠雲及主計長陳淑姿分別報告「2027年度中央政府總預算案歲入籌編及融資財源規畫」及「2027年度中央政府總預算案編列情形」。與會人士也就預算編列情形進行充分討論，接著總統做出裁示。

賴清德在會中表示，再次感謝卓榮泰院長與行政團隊的辛勞，今年度中央政府總預算案還在立法院尚未三讀通過，但行政團隊仍然恪守憲政責任，依照預算法時程完成「2027年度中央政府總預算案」籌編工作。

賴清德說，感謝灣人民共同打拚，去年台灣的經濟成長率來到8.76%，今年第一季更是高達14.55%。經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。這10年來，我們把經濟成長化為政府預算，用來強化國家安全、發展經濟、推動國家建設，以及加薪、減稅、增福利、少負擔，達到福利國家的目標。

賴清德說，面對全球經貿秩序變動、地緣政治風險、人工智慧快速發展，以及少子女化、高齡化帶來的人口結構改變，政府既要處理當前的經濟與民生課題，也要為台灣未來的競爭力做好準備。

賴清德表示，因此，明年度中央政府總預算的編列，目標是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力，可歸納為十大重點，分別是：第一，零舉債，收支平衡，債務餘額下降。第二，擴大科技投資，打造智慧國家2.0。第三，支持中小微企業，加速推動數位淨零雙軸升級轉型。第四，強化國防力量，守護國家安全。第五，持續推動加薪，共享經濟成果。

賴清德指出，第六，持續擴大減稅，增加家庭可支配所得。第七，增加社會福利，強化照顧服務，減少家庭負擔，逐步打造福利國家的目標。

第八，永續健保，落實深耕台灣計畫，邁向健康台灣的目標。第九，擴大投資教育、文化及運動，提升國家軟實力。第十，加速治水及公共建設，落實均衡台灣的目標。

賴清德表示，這十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規畫。我們要讓國家財政更穩健，讓經濟發展的成果由全民共享；讓工作者獲得更好的收入，青年成家育兒得到更多支持，不同世代都能安心生活。同時，我們也要持續推動公共建設、產業升級、科技創新及國防整備，提升台灣面對世界變局的能力，讓人民對未來更有信心。

此外，賴清德說，接下來請行政團隊依照時程完成中央政府總預算整編工作，在8月底前送請立法院審議，並積極和朝野各黨團及立法委員溝通，爭取對重要政策以及預算的支持。

賴清德表示，各部會首長也要負起對外說明的責任，用簡單、口語化的方式，全力進行社會溝通。預算反映政府的施政方向，也關係國家未來的發展。請行政團隊共同努力，穩健推動各項政策，讓台灣更安全、經濟更有競爭力、社會照顧更周全。

精華 FAQ

  • 他表示經濟成長是全民共同打拚的成果，因此也應由全民共享；政府把成長轉化為預算，用於加薪、減稅、增福利、強化國安與建設，讓施政成果回饋社會。

  • 賴清德歸納為十大重點，包括零舉債與收支平衡、擴大科技投資、支持中小微企業、強化國防、持續加薪減稅、增加社福、永續健保、提升文教體育與加速治水建設。

  • 總統要求行政團隊依時程完成整編，在8月底前送立法院審議，並主動與朝野各黨團及立委溝通，同時由各部會以簡明口語對外說明，爭取預算與政策支持。

賴清德 卓榮泰

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